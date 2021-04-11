黄俊雄遭霸凌延烧 杨君伟：李沛旭吼我“滚出去！”

电影首映礼上发飙，名嘴主持杨君伟昨晚（4月10日）受访证实曾被李沛旭大吼“滚出去”！

阿哥黄俊雄本月7日上节目《神秘嘉宾》受访爆料，在马来西亚拍戏时曾遭台湾艺人霸凌，线索全指向李沛旭，引发网友讨论，李沛旭昨天也在面簿发文澄清，并回酸对方：“恭喜你红了一点。”

记者查悉，多年前，李沛旭来新接拍李南星监制的电影《我们都不完美》时，也曾与本地名嘴主持杨君伟发生过不愉快事件。

记者漏夜联系君伟，君伟原不想多说，但揪不过记者诚意，终于大方承认，曾被李沛旭当众怒吼！

他说：“主持这么多年，李沛旭是唯一一个对我怒吼的艺人，而且是在电影院里头，当着众人面前大声吆喝叫我‘滚出去’！”

君伟记得当时当场傻眼、愣住了。

事后，君伟自我检讨，是否在记者会或首映礼上言语冲撞，或者犯了什么错误惹恼对方。

他说：“当时在大戏院，他（李沛旭）在我身边喊，还好他手里没有麦克风。”君伟主持过很多大咖巨星记者会与首映礼，谈吐面面俱到、大方得体，万万没想到这情况居然会在大庭广众下发生。

“当时的反应就只是：怎么会这样......怎么这么凶狠？很尴尬、也很吊诡，不清楚自己什么时候说话不得体抑或叫错他名字？我只能笨笨地打圆场，继续主持，之后还向监制及导演道歉。”

他记得跟监制李南星道歉，对方立即说“没事、没事”。

在主持界身经百战，被呛“滚出去”时反应不过来，君伟自嘲是“史上最差临场表现”。

碰过影坛无数大哥巨星，君伟捉狭说“只怕李沛旭一个人”。

否认霸凌黄俊雄 李沛旭回呛“恭喜你红了一点”

黄俊雄透露之前在吉隆坡拍戏时，有位台湾资深演员演他的哥哥，就在现场也摆出大哥的姿态，且对方常做一些不专业举动，试图让他分心忘词。黄俊雄表示有次在天台戏，对方讲了一些不尊重的话，让他气到当场掉泪，惊动其他工作人员。

隔天黄俊雄跟监制谈到此事，表明2人得换掉1个人，最终黄俊雄选择离开。网友从他口中线索，猜测台湾演员应是2017年在电视剧《天之骄子》饰演他哥哥的李沛旭。

李沛旭沉默多天，昨天在面簿回应：“一个台湾人‘孤单’到一个‘全部’都是新加坡人的地方……霸凌一个新加坡人？！？这个逻辑在哪？假如你是那个台湾人你会这样做？”最后酸对方“恭喜你红了一点”。

李沛旭社媒反击黄俊雄，呛霸凌说法“无逻辑”。

台湾网友纷纷安慰李沛旭，“同意，新加坡那位说的不合常理”、“清者自清，哥很亲民的好吗，少在那边自以为说话不用负责”、“你让他有一点曝光度，你是他的贵人”、“无需理这种人，时间会证明一切”。

黄俊雄IG留言 “待人宽， 人亦待己宽”

黄俊雄在节目《神秘嘉宾》爆料被台湾男星李沛旭“霸凌”，震惊新台娱乐圈，李沛旭沉默了几天回呛。

对此，记者联系上黄俊雄经纪人讨个说法，俊雄一如先前，通过经纪人回说“该说的在节目上已经说了，其他不再评论。”

不过，他在IG留言：“那真的不算一回事，只是聊天时谈起，如果真的要紧，不会等那么多年。没什么，只是有些事被提起，像被风吹起后加速，然后也将随风而去。自己活也让别人活，待人宽，人亦待己宽，互相宽容，有更重要的事。”

黄俊雄发文讯息在网上传开，已有数千人按赞支持。

马国拍摄指全是新加坡人 李沛旭遭批分不清新马

明明在马来西亚拍摄，李沛旭说“全是新加坡人的地方”？网友涌入社媒狠批他地理常识差，新马两地搞不清楚！

网友Elice Lim酸李沛旭：“地理常识不及格，居然分不清马来西亚和新加坡！”

网友Ycc X Ken留言说：“你说全是新加坡人，可是拍戏地点是马来西亚！也恭喜你，你现在新加坡也很红！”

另有网友Ethen Lee忍不住纠正李沛旭：“首先，合作的戏是在马来西亚拍摄，所以应该是一个台湾人到全部是马来西亚人的地方霸凌新加坡人，这个逻辑还行啊！”

还有网友Hendrick Lee留言：“在马来西亚和新加坡是两个不同的国家，连自己去哪里拍戏都不懂，看你还是留在台湾比较适合！”

有网友Dave Lim套用李沛旭说法：“恭喜你在新加坡红了一点！”