首拍悬幻剧演“石头怪” 拦腰抱古力娜扎 刘以豪频NG重来

刘以豪和古力娜扎主演中国大陆民国悬幻剧《十二谭》上个月（3月）底于优酷播出，这是刘以豪首度拍摄悬幻剧，他在剧中饰演似神似妖的金性坚有“石头怪”封号，据悉是由一块女娲补天时遗留下来的女娲石化身而成，剧中与大陆新疆女星古力娜扎饰演的夜明爱恨纠葛缠绵千年。两人在戏里有包括拦腰抱、背后抱和落泪吻戏等亲密戏，刘以豪接受《联合晚报》电邮访问时说，拍摄时其实在想要怎么完成走位和动作，画面才会比较好看，“有一场要拦腰抱住她的戏，我记得NG蛮多次的，因为她的头发很长，一直不小心勾到她的头发哈哈，真的很抱歉！”

外型阳光帅气的刘以豪2011年凭偶像剧《我可能不会爱你》崭露头角，2018年以电影《比悲伤更悲伤的故事》打开知名度，近年将演艺事业重心转往大陆，前年底挑大梁拍摄的《十二谭》最近播出。

首次与古力娜扎合作，问刘以豪对于古力娜扎的印象，他幽默连回了九次“哈哈”，之后才说：“一开始觉得她很有距离感，因为她真的很漂亮，不说话好像冷冷的，所以开始会不知道怎么彼此去认识。”

渐渐地两人开始熟络，他发现古力娜扎其实很简单，有时候也傻傻的，“听她说话很好笑，并不是这么有距离感的人。”

有别于过往挑战过的各种角色，刘以豪指出这次饰演的的金性坚有很多情绪都是“往内塞的”，基于角色设定，他在拍摄时不能有太多反应：“别人和我说话时会一直想要给反应，或是不自觉的想要转头过去看着对方眼睛说话”。

不过，他认为不能在剧中一直面无表情，所以希望能把一些情感藏在眼睛里面，通过眼神“传情”！

与《司藤》剧种相似 被观众拿作比较

由景甜和张彬彬主演的《司藤》与《十二谭》剧种类型相似，播出档期接近，因此有不少观众和网民拿两者进行比较。

刘以豪说没想过比较问题，认为毕竟是两个不同的故事，希望观众都喜欢两部剧：“真的要比较担心也没有用，哈哈。真的这么像吗？”

《十二谭》前年（2019年）10月开机，去年1月在冠病疫情爆发初期杀青，他说：“真的很庆幸，我们已经完成了拍摄。现在都是非常时刻，保护好自己还有家人跟身边人，我是觉得非常重要的。所以配合每次的隔离、核酸检测还有抽血，希望这一切可以尽快过去，大家都辛苦了。”

谈到想要挑战的角色，他表示不久前看其他人玩冰上曲棍球，觉得很热血，期待有机会可以这类型的片子，也希望自己诠释的每一个故事都可以带给观众一些省思。

目前刘以豪在深圳拍电影，据悉片名为《深圳爱情故事》。戏剧方面，《十二谭》之后他还有待播中的新剧《我亲爱的小洁癖》《当爱情遇上科学家》。

《平行时空》挑战自编自演 “感觉回到学生时期”

刘以豪去年参与腾讯视频的综艺真人秀《平行时空遇见你》，首次挑战编剧角色，自编自演爱情故事，在节目中与秦岚配对。

大学念视觉传达设计学系的他说，看到大家聚在一起讨论剧本一起发想，就觉得特别开心，好像回到了学生时期。

“（我）对幕后一直很有兴趣，希望多了解对拍戏也有很大的帮助。”那次跟秦岚合作他获益良多，视秦岚为演艺圈学习榜样。

◎《平行时空遇见你》每周六晚上8时，于e乐（新电信电视Ch 11／501)播出。