欠3万债无力还 韩君婷申请破产

（香港讯）欠债上万新元无力偿还，前亚姐冠军韩君婷申请破产，她大方承认：公开是想鼓励同路人！

45岁的前亚姐冠军韩君婷的13年银色旅途经历百劫，在爱情、事业、健康受挫后，又经历毁容和丧母，近月更因无力偿还债务而申请破产。昨日传出消息，韩君婷于1月中向法院提交破产呈请。

出钱邀主持 常约吃饭 梁思浩义气解困

韩君婷曾在新加坡居住，七年前回返香港前，在浴室滑倒撞歪鼻骨而影响演艺工作。她随后转战美容界，月入数万港元，其后陪伴罹患甲状腺病及末期肺癌的母亲，并承担母亲庞大的医药费，直至母亲病逝，遗下的除了伤痛，还有高达40万港元（约6万9000新元）的债款。

母亲离世三年来，她一直努力工作还债，无奈受疫情影响收入归零，她就算已节衣缩食，与好友蔡国威“同居”屋邨两年仍入不敷出。再加上，她不想连累朋友受财务公司滋扰，因此决定申请破产。据知，朋友纷纷向她伸出援手，包括识于微时的梁思浩，除出钱邀她担任网台节目《大家‘真’风骚》的兼职主持外，连其三餐都照顾，经常约她吃饭。

韩君婷昨天受访时，大方承认破产：“妈妈的医药费很贵，那阵子我做美容院，有收入还可以应付，但去年11月开始受疫情影响，美容院又开又关，加上我的公司有医生驻场，不可以申请‘保就业计划’，有朋友叫我跳槽去做‘买手’，不料疫情最严峻时，连新公司都不行了！”

她说，债务一度高达40万港元（约6万9000新元），现在仍剩20万港元（约3万4500新元）左右，将努力工作还清债务，做个负责任的“欠债人”。

对于大方聊破产一事，韩君婷称是因为想勉励同路人，“我就是一个例子，让他们知道没有什么事情是解决不了的。”访问中谈及亡母时，坚强的她忍不住哭了，抹干眼泪后觉得所有经历是磨练，期待有美好的将来。

至于是否复出幕前，她认为，自己破相、之前患有抑郁症，没有演艺工作机会亦是正常，但她相信天无绝人之路。