《我是女演员》全是男导师 网友：是要选妃吗？

（综合讯）由优酷、江苏卫视、沐光时代联合打造的首档古装女演员养成选秀节目《我是女演员》（原名《超A女壹号》）本月17日将首播，前天官宣阵容。然而，节目以“女演员”为宗旨，但除刘涛以外，其余八名嘉宾全是男导师，除此之外，邀请的男嘉宾中，一些连演技都未练好。

在官宣的男导师阵容，包括“发言官”百克力，担任“教研组长”的张晓龙，担任“班主任”的严屹宽、郑元畅和李治廷，以及首期“代课老师”张铁林、张哲瀚和龚俊。节目名为选女演员，但却只有一名女导师，实在太过讽刺。

对此，网友纷纷说：“女演员需要这么多男导师吗？有的能当老师吗？”“男人又来指指点点女人了，真讨厌，这是选妃呢”“到底是为了培育新一代年轻女演员，还是评头论足？”等，指责节目立意。

据报道，当中张晓龙曾在《甄嬛传》中饰演太医温实初，同时也是中央戏剧学院副教授、硕士导师，是古装剧专业礼仪指导，任导师无问题；张铁林是老前辈，通常古装剧做皇帝多，可惜风评不太好，尤其情感方面负面新闻不断，实在不太适合任导师。而严屹宽虽然曾是“天涯（中国论坛）四美”之一，但演技平平；郑元畅一直演偶像剧，未能转型；李治廷出道多年，剧集除了《武媚娘传奇》之外，基本上无其他代表作；张哲瀚、龚俊凭借耽改剧《山河令》爆红，前者演技尚可，后者演技木讷，不得不怀疑请这两人做导师是为了蹭节目热度。而百克力只是一名主持人，且工作能力备受质疑，在主持今年的《微博之夜》时乌龙不断，遭到网友狙击。