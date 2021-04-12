被前女友徐睿知精神控制？韩星金正贤曝装病改剧本

韩国艺人金正贤（Kim Jung Hyun）今天被爆料在2018年出演MBC电视剧《时间》时受当时交往的女艺人徐睿知控制，强迫导演删掉剧中与由女主角徐贤（Seohyun）的亲密场景。

“黑脸”事件

金正贤近日因为接连爆出绯闻和与经纪公司的纠纷而成为韩国大众关注的焦点，连带着他在2018年出演《时间》时拒绝与女主演徐贤牵手，中途退出拍摄等一系列态度问题也再次成为热门话题。

当年金正贤在《时间》的发布会上，因全程黑脸、在台上甩开女主徐贤的手而被炮轰。事后经纪公司解释，金正贤因为入戏太深，导致身心失衡且失眠、厌食。他没拍完《时间》就退出剧组，全面停工安静休养。

“病愈”后他以《爱的迫降》、《哲仁王后》谷底翻身，成为人气男配角。

徐睿知简讯被曝 精神控制金正贤

金正贤与徐睿知曾因一起拍摄电影《邂逅记忆》结缘陷入恋情（取自网络）。

今早（12日）韩媒《Dispatch》爆出金正贤与前女友——演员徐睿知（Seo Ye Ji）的手机简讯内容，称前者在出演《时间》时的一系列“黑历史”皆由徐睿知（曾主演《虽然是精神病但没关系》）主导。

简讯内容显示，当年金正贤在拍摄《时间》时，曾因徐睿知的要求“你要僵硬一点，身体接触NONO”，极力拒绝与其他女演员拥有身体接触。

“Dispatch”爆料称金正贤屡求编剧改剧本（取自网络）。

甚至有工作人员向《SBS艺能新闻》爆料，指金正贤多次要求修改感情戏、删掉很多亲密戏份，造成编剧极大困扰。《Dispatch》甚至将播出的剧情与剧本原稿进行对比，被修改的剧情多达16处。

“Dispatch”获得《时间》剧本原稿，将其与播出的剧情进行对比（取自网络）。

该工作人员还称，金正贤在拍摄现场似乎不愿与徐玄交谈，甚至被碰到手都要拿湿纸巾清洁，气得徐玄泪洒片场。

另外，当剧组对剧情改变稍有异议时，他就以干呕等装病的方式逼迫对方妥协，导致《时间》的剧本被改的面目全非。

金正贤在片场时也常常黑脸，起因于被徐睿知操控对方“没必要与女性工作人员打招呼”。

“Dispatch”爆出金正贤与前女友徐睿知的对话（取自网络）。

正是因为如此，最终导演编剧还有剧组的工作人员和金正贤商议之后，最终决定让金正贤在该剧的12集下车。然而随着金正贤与徐睿知两人的简讯内容曝光，众人再次关注该事件。

徐睿知、金正贤经纪公司回应声明

对于上述爆料，徐睿知的经纪公司“Gold Medalist”表示正在举行内部会议，将在确认事实情况后尽快做出回应。

金正贤的经纪公司“O& Entertainment”则表示因为与金正贤就所属协议发生纠纷，无法对此事做出回应。