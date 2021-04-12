张翰、王冠逸“海洋”男神比一比

《海洋之城》两大男星张翰、王冠逸较劲论出位，冠逸戏份不比张翰重，但上周因“不认母亲”，引发8000万话题热议度！

由王冠逸、张翰、王丽坤和张雅玫等挂帅的《海洋之城》日前播出，曾出演《杉杉来了》《温暖的弦》以及电影《战狼》的张翰，人气一直超高；

不过，凭着夯剧《延禧攻略》爆红中国的阿哥王冠逸，饰演待卫“海兰察”的角色呆萌无心机深受观众喜爱，先前热播的《楼下女友请签收》化身霸道总裁，收视至今仍是芒果TV前几名。

《海》剧是亚洲首部以邮轮文化为背景的温暖现实主义题材电视剧，目前正在热播，网络播放量超过4.3亿！

根据数据显示，冠逸戏份较重的几集戏赢得4次亚军、3次冠军。

将新中两大阿哥摆上台较量，从身材颜值、人设、话题度来看，谁更高呢？且看！

★背景

●张翰：外形俊朗的张翰是中国小生，入行12年，为湖南卫视力捧，形象亦古亦今。

●王冠逸：温文儒雅、具韩星气质，出生于柔佛新山，本地发展，多年前已成为新加坡公民，叩中国演

艺大门是近三四年的事。

剖析：各花入各眼，不过，说人气与粉丝量，中国小生张翰胜出。

★制服诱惑

●张翰：张翰身高183公分，一脸正气、身材高瘦，穿上船长制度，看上去就是传统标准的帅哥形象。

●王冠逸：王冠逸皮肤白皙、肌肉线条略胜，加上五官精致，穿制服带时尚气息。

剖析：各有各吸睛，平手。

★人设

●张翰：剧中“海洋号”的大副丁凯，处事严肃认真、个性正气、择善而固执、不顾危难救人，具舍己为人大爱，对人具同理心、洞察力，是传统的完美男人人设。

●王冠逸：剧中角色名“王子洋”，角色个性因原生家庭不美满，骨子里带自卑感、好强、输不起，某程度上会耍心机，但内心更具良善的一面，与张翰角色既是竞争关系、也是朋友。

剖析：张翰胜出，获胜原因：现实中找不到，是“理想中的完美男性代表”。

“不认母”引8千万热议

戏剧永远“好人难做”，完美人设无死角，讨论度相对较低。

不少演员都爱为角色“使坏”，王冠逸角色挖掘出内心的阴暗面与挣扎，更具人性。

说到出位，王冠逸因人设上了三次热搜，上周因自卑，向女友“隐瞒身世”，甚至“不认母亲”之举，在中国微博吸引了8000万话题量！冠逸在微博如此留言：“其实当初拍的时候心里就不是滋味，想起了我的妈妈，我不理解为什么当妈妈（剧中角色）对着安妮（张雅玫）说自己是“保洁阿姨”（清洁女工）的时候，王子洋没有站出来，包裹着的内心到底在逃避什么？怕出身差被嫌弃？是虚荣心作祟？冠逸声言自己的立场是“不忘初心、不忘根、不自卑！”

剖析：角色够立体，王冠逸胜出。

王冠逸：拍吻戏须尊重女对手

团团转接吻吸睛，王冠逸接吻戏从一开门，餐厅、饭桌、客厅，房里到床上，拍了五六遍。

他受访告诉《新明日报》：“不算是最激情的，拍吻戏与现实生活中的吻不同，每场戏表现的吻都不一样，是体现什么样的方式，也不尽相同，像浪漫、温暖、感动都不同。”

吻戏拍了半天，他非常尊重女对手，事前先与对方沟通好，不能够予女方让人感觉不舒服，必须运用技巧。

冠逸透露，他拍完《海洋之城》，希望能接拍一部具代表性的电影。

“希望在我退休之前能圆这个梦吧！”他笑说。