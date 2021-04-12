红星大奖预测 戚玉武林慧玲视帝后呼声高

本周日（4月18日）电视圈盛事《红星大奖》将揭晓各奖项。由于奖项是两年合并举行，更备受关注。《新明日报》结合业内人士的分析，提前预测主要奖项的夺奖人，戚玉武、林慧玲极有可能成为视帝和视后。

由于两届《红星大奖》合并举行，奖项入围者多达7位，令战情更扑朔迷离。最受关注的最佳男主角和最佳女主角入围者各个来头不小。但业内人士分析，视帝的热门人选是戚玉武。原因是他已拿过两届视帝，有一定实力，此外他主演的《我的女侠罗明依》自带大制作的光环。甚至方展发日前受访，也认为戚玉武机会最大。

不过视帝的黑马却可能就是方展发本人，他在《森林生存记》中的渣男形象不令观众讨厌，演技内敛，华语也没受批评。此外，方展发最近受公司重视，签约海外经纪公司，加上2019年他败给了陈泂江，今年极有可能弥补这个遗憾。

爆冷的视帝则可能是黄俊雄。他在《你那边怎样.我这边OK–台湾篇》的演技有进步。其他入围者如陈汉玮是常客，拿奖会没惊喜。

最佳女主角方面，林慧玲胜算较高，她戏剧一直不断，加之受公司力捧，代言许多广告，如果拿奖可以对商家有所交代。

黑马则可能是钟琴，她也是红星的常胜军。这次她同时入围最佳女主角、最佳女配角以及最佳综艺及资讯节目主持人，最终可能会有所斩获。

爆冷是黄思恬，《罗明依》以她的角色命名，是剧中的灵魂人物。她已经连续三次入围最佳女主角，不知道今年是否能如愿戴上“视后”桂冠。

至于瑞恩，虽然《阴错阳差》剧受好评，监制称赞她演技有进步，但毕竟不是新传媒艺人，这是劣势。

《罗明依》或成最大赢家

除了最佳男主角外，《罗明依》也可能夺下最佳男配角和最佳戏剧奖。

王禄江在《罗明依》中虽然戏份不多，但角色非常亮眼，气场强大，令人过目不忘，让最佳男配角悬疑最小。

黑马则可能是陈澍城，《老友万岁》是本地收视率不错的长寿剧，挽救了长寿剧遭停掉的命运。但唯一提名的奖项就是最佳男配角。陈澍城的演技是公认的，他出演的年长人士很接地气，令人信服。

爆冷是谢俊峰，他突然间受到新传媒重视。不仅首次主演剧集《触心罪探》，也成为6位签约同一间海外经纪公司的艺人之一，也入围了本届最受欢迎男艺人。他参与的《警徽天职之海岸卫队》是和警方合作的，这种剧通常比较容易拿奖。

最佳戏剧奖也极有可能是《罗明依》，该剧是近年来少有的大制作，加上新传媒很多年没有拍古装戏，还拉队去了横店拍摄。

黑马则可能是2019年的收视冠军《阴错阳差》。爆冷是《你那边怎样.我这边OK–新加坡篇》。这是一部和台湾合制的剧集，花费不菲，但口碑和收视就一般。

最佳女配角热门是黄嫊芳，虽然《内颤》是一部反恐的官方剧集，且只有四集，但却入围了黄嫊芳和黄暄婷两位最佳女配角。

黄嫊芳虽然多演英语剧，但近年来赢得不少奖项。

许美珍是黑马，她在《攻星计》中的表现不俗。而其他老将林梅娇、陈丽贞则在前两届刚获过奖。

爆冷是黄暄婷，虽然她不是以大热的《过江新娘》入围，但这部剧极可能帮到她。

最佳新人奖悬疑也不大，热门人选是19年的才华冠军张哲通。黑马则是才华亚军郭坤耀和陈政序，前者演技自然，被认为能托戏，所以也可能这次是亚军赢过冠军。后者在《单翼天使》中的表现不错，加上上周他被公司派出代表新人参加在机场举行的红星大奖记者会，表明也受公司重视。

周崇庆 郑各评 陈凤玲 有望“上神台”

今年的最受欢迎男、女艺人，其中一个关注点就是已凑足9座“10大”奖座的周崇庆、郑各评和陈凤玲能否如愿拿下第10座，明年“上神台”！

分析显示，周崇庆拥有广大的电台听众，很可能顺利拿下最后一座，郑各评因女儿郑颖首次入围，有可能会被女儿分走一部分票。其他比较稳妥拿下最受欢迎男艺人奖的还有陈泂江、徐彬、陈罗密欧、Pornsak、陈泓宇、方展发等，首次入围的宗子杰、谢俊峰也可能拿到第一座。包勋评、徐鸣杰可能会受生日聚会未遵守社交距离的负面事件影响。其他年长艺人陪跑的机会比较高。

十大最受欢迎女艺人方面，陈凤玲拿下第10座的机会也很大。其他比较容易获奖的包括黄思恬、林慧玲、刘子绚、雅慧、罗美仪、洪凌、蔡琦慧、李心钰等。

首次入围的黄暄婷因《过江新娘》获得很多粉丝，第一次入围并拿奖的胜算很高。也是首次入围的李凯馨虽然在本地知名度不高，但今年是网络投票，如果她在中国的粉丝参与投票那拿奖也是相当容易。