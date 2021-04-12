许振荣爆黄俊雄 霸凌女艺人林汐？

霸凌风波发酵，掀出篇外篇！许振荣今早（4月12日）在社交媒体留言“想回头问问黄俊雄，那年和林汐拍摄《心点心》时，片场到底发生了什么事”，引发黄俊雄霸凌旗下女艺人林汐疑云！

黄俊雄于本月7日播出的访谈节目《神秘嘉宾》中爆料，在马来西亚拍《天之骄子》时被台湾艺人李沛旭霸凌，引发两地网民讨论。随着两方不愿受访，黄俊雄前晚也表明“一切随风”，事件看似平息，不料，今早轮到本地艺人许振荣针对“霸凌”于社交媒体发长文，并把矛头指向黄俊雄。

许振荣写道：“最近黄俊雄在《神秘嘉宾》的一段访问，让演艺圈霸凌事件受到正视，连鲜少对此类事件发声的杨君伟都站了出来。还记得那时我们还小聊了关于李先生（指李沛旭）和徐彬在马来西亚拍戏时不开心的经历。但最后也让它‘随风而逝’。”

他继而说：“我们都走过不懂事的日子，可能曾经会因为自己的无知影响到了别人。写到这里，容许我对曾经。因为自己的懵懂无知，而伤害了的人（如果有的话），由衷地道歉。话说回来，据理力争和无法醒悟是两回事。前者为正义，后者愚昧。成长的其中一课，叫虚心受教，身份再高，知识再渊博，我们也还是凡人。霸凌事件是不容被忽视，因为成长需要的是正能量，而不是被负面的阴影笼罩。”

见他写到这里，以为他只是针对霸凌歪风感触良多，未料，他在文末投下震撼弹，写道：“己所不欲勿施于人，所以想回头问问黄俊雄，那年和林汐拍摄《心点心》的时候，片场到底发生了什么事？”

现年23岁的林汐，是许振荣公司“午言媒体”旗下女艺人，外形有几分像台湾艺人大S（徐熙媛）。她是2019年《红星大奖》“最佳新人奖”的入围者之一，此后拍过《心点心》《水漾少年》等剧集。她在《心点心》饰演黄俊雄的女友。

许振荣：不知是否有霸凌 黄俊雄言行影响林汐情绪

许振荣今午接受《联合晚报》访问。记者针对他今早的发文直问“是指黄俊雄在片场霸凌林汐”，他强调，《心点心》片场所发生的事，不知道是否存在“霸凌”，因为他只有其中一方的片面之词，“看到他最近发生的事（指黄俊雄与李沛旭之间的纷争）后，我只想问他，当时在片场发生了什么事。”

记者多次询问许振荣《心》片场的细节，但他由始至终不肯公开。他仅说，林汐视黄俊雄为演艺圈前辈，然而，在拍摄过程中，对方的言语与行为影响了林汐的情绪，双方因此留下疙瘩。

“我不确定谁对谁错，也许是误会，也可能是林汐当时心智不成熟，我们可以了解一下，如果当时是林汐错，我愿意代她说声对不起。”

许振荣说，黄俊雄与李沛旭之间的霸凌风波让演艺圈正视“霸凌”一事，而他在此时提起林汐的事，是期盼演艺圈有更多正能量，若有误会可以解开，他也强调，最不希望别人觉得他在这时蹭热度。

黄俊雄方面，《联合晚报》今早联系黄的经纪人，至截稿为止未对许振荣的发文内容给予回复。

“可以为正义说话了” 许振荣IG发言藏玄机

许振荣发文之后，有网民留言“最后一句有点耐人寻味，难道被霸凌者也霸凌过别人？”、“怎么觉得这篇文章话中有话？难道被霸凌的人也霸凌人？”

有网民写下“身为艺人，再怎么样，态度也不应该那么差”，随后许振荣回复该则留言“是的，虚心受教”。针对有网友表示，人生不如意十之八九，看淡一切、别放在心上就好，许振荣则回复：“话虽如此，就好像我所说的，有些经历不是说能忘就忘了的。大家加油，把心练的强壮些。”

不过，也有网民认为许振荣为了让自家艺人“红一点”来蹭新闻热度、文内标注黄俊雄要他给个交待是否也是“霸凌”行为？

黄俊雄遭霸凌风波延烧，有本地媒体昨天报道杨君伟曾被台湾艺人李沛旭吼“滚出去”的新闻之后，杨君伟昨晚在IG分享新闻截图，而许振荣今早10时左右在底下留言，当中写道“大家都大了成熟了，可以为正义说话了……等我等我……来也，哈哈”，似乎预告要为正义“发声”。

黄俊雄2018年与林汐合作拍《心点心》

林汐拍《心点心》时才21岁。此剧于2018年12月举行记者会时，黄俊雄当时被媒体问，跟年纪小的女演员合作会不会有压力时回复：“那倒不会，因为演戏很自然舒服，配合度也很高。不过我有发现最近合作的女演员越来越年轻。”至于代沟问题，黄俊雄觉得还好，只说：“不过90后肯定有自己的想法。”

不过，林汐曾在2018年9月感谢过黄俊雄。问及新人拍戏是否有压力，她说：“是有一点，因为我的中文不好，幸好和我演对手戏的俊雄和向云姐都会指点我，他们是很好的前辈。”