李南星新节目与旧东家合作 创造全新小贩美食

李南星与旧东家合作美食节目，创造全新小贩美食！

菜头粿与海鲜煎饼结合？咖喱鸡和卤鸭成一家？披萨推出麻油鸡口味？阿哥李南星近月来与美食挂钩，所出席的公开活动皆跟“吃”有关，这回与旧东家新传媒联手美食资讯节目《星·料理》，在八集节目中改造八道小贩美食，当中包括如肉脞面、菜头粿、水粿、咖喱鸡等，从中创新，找出焕然一新的搭配，打造全新小贩美食。

李南星接受《联合晚报》访问时说，他与节目组走访了多家小贩摊位，说服摊主加入“创新大行动”，并感谢摊主给他面子参与。他说，过程中也见证摊主们在狭小空间里的高效率，“我们在人潮最热闹的时段观察小贩们，他们的手脚速度很快，有时几秒中就呈现出菜肴了！”

节目4月20日首播，据《联合晚报》了解，观众看得到也吃得到，阿哥创造的美食会在一个6月初的公开活动上让观众品尝。阿哥笑说，目前还不能公开创新美食，担心最后做不出来或卖相难看。他稍微预告：“最难的就是‘鸡同鸭讲’，鸡与卤鸭的融合。其中有一道让我蛮惊讶的，就是麻油鸡比萨，以为芝士加麻油会很油腻，结果比一般的比萨更香。”

李铭顺厨艺精 让他甘拜下风

节目请到多名艺人嘉宾上节目，当中包括李铭顺、洪慧芳、陈泰铭、陈莉萍、苏梽诚、陈泓宇等。他们的“工作”是品尝完成品。

嘉宾中，让李南星印象最深刻的是李铭顺，他笑说，对方带了自己的改良美食来PK，厨艺更胜一筹，令他甘拜下风，“他的那一道菜是八集里最好吃的一道菜，真的好吃！”

暌违4年再拍本地剧

李南星自2017年的电视剧《爱不迟疑》后，终于再接演本地剧。他将在本月底为新剧《仁心鉴定师》（暂名）开工，在剧中饰演鉴定师。

李南星受访时说，因疫情不便出国，在中国大陆的演艺工作无限期延后，档期空出来了，老朋友袁树伟也回来了，有了这样的剧本，天时地利人和，他于是接了这部戏，拍摄期为三个月。接下来与旧东家有更多合作？李南星说：“会的，看接下来有怎样的合作方向。”