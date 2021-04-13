拜刘家昌为师 “慈善歌王”张仰兴盼开个人演唱会

小时候爱唱歌，长大后机缘巧合下拜刘家昌为师，本地“慈善歌王”张仰兴有个心愿，盼望开个人演唱会。

张仰兴今早作客96.3好FM安娜主持的《娜些人娜些事》，为下周六（24日）举办的《善济与您光明同行慈善晚会》宣传时透露，他有个心愿，就是希望明年开个人演唱会。

众所周知，张仰兴是本地知名的“慈善歌王”，为慈善不但出钱出力，同时也“出声”，经常在一些慈善演出为筹募更多善款而上台唱歌，所以被封为“慈善歌王”。而今早他在节目中道出自己爱唱歌的小秘密。

他说，从小就喜欢唱歌，9、10岁就曾在姐姐面前演唱《濛濛细雨忆当年》，获得姐姐的赞赏，而化为一股对唱歌的热忱，念中学时更常在班上唱歌给同学听，也深获同学的喜爱，就这样他对唱歌的热情越来越浓烈。

年前，张仰兴更没想到机缘巧合下认识了刘家昌，更成为了刘家昌的徒弟，获得他的指导，他说：“刘老师说唱歌最重要的是要自然，而且把心灵给唱出来。”

张仰兴解释：“老师是希望我们把歌中的故事给唱出来。”换言之，刘家昌是希望唱者要了解所唱歌曲的内容，再自然将它诠释出来。

主持人安娜问他在刘家昌众多首歌曲中，究竟最喜欢哪一首？

张仰兴说：“太多了，像《纯纯的爱》，年轻嘛，谈恋爱时听这首歌曲，会感动到流眼泪。”

提及他的心愿开个人演唱会，张仰兴说：“演唱会完全唱老师的歌曲，演唱会一般都要两小时，所以我每个星期六和旅者乐队练唱3小时。”

张仰兴更希望演唱会能邀请刘家昌为座上嘉宾。

完整报道，请翻阅2021年4月13日的《新明日报》。