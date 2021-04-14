首部互动院线电影下周登场 观众通过应用左右情节

引领戏院潮流的本地嘉华院线，将在下周推出首部“互动院线电影”（Interactive Film）《晚班》（Late Shift）。嘉华院线昨午在嘉华新达城Gold Class举行电影的媒体试映，发言人对《联合早报》透露，在新达城Gold Class结合美食与饮料的戏票，上周五开始预售，反映超好，售出超过90％的戏票，嘉华也增场放映。据所知，本月20日与21日在Gold Class的特别放映将包含三道美食与饮料等，票价98元。

《晚班》下周四公映。发言人也透露除了新达城的公映，《晚班》也将在嘉华狮城大厦与嘉华福南公映。周一至周五票价13元，周末15元。发言人强调，互动院线电影将带给电影观众全新的体验。

互动电影是一种新类型的电影，影片的题材、剧本等由导演事先确定好，但电影的结果与人物的命运则由观众决定。影院里有相关的装置，观众只须在入场看戏前，透过下载在手机的应用，对大银幕上给予的“选项”做出“选择”，达到互动效果。

每隔几分钟让观众做选择

从记者昨天的体验，片长97分钟的悬疑惊悚动作片《晚班》几乎每隔几分钟就让观众做选择。剧情是根据多数人的选择发展下去，所以在看戏时，时会听到一些“哀叹小笑声”，比如《晚班》里亦敌亦友的男主角（Joe Sowerbutts，乔索尔巴特斯饰）与日本女星安部春香饰演的女主角美玲，逃到一家酒店避难时，两人在房里，女方主动要吻男方，银幕出现选项，当剧情的走向是朝向“没吻到”发展时，观众席发出“失望”的叹气声，似乎在为一场“激情床戏”的错过而惋惜。

《晚班》由Tobias Weber（托拜厄斯韦伯）所导，英国演员乔索尔巴特斯饰演的大学生住在伦敦，为赚取生活费在车库当夜巡，竟卷入拍卖会抢劫案，度过一个惊心动魄的夜晚，小命能否存活，决定权在观众手上。