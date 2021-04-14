徐睿知缺席新片记者会 拍戏曾差点害死金材昱

（综合讯）在韩剧《虽然是精神病但没关系》饰演反社会人格作家的女星徐睿知，前天被韩媒挖出她三年前曾跟《爱的迫降》男星金正贤（另称金正铉）秘恋，双方的电话聊天记录曝光，惊揭她长期高压控制男方身心，包括要求删改感情戏，严禁触碰其他女性，昵称男方做“金僵硬”，关系如主奴，女神形象瞬间崩坏，被网友称“恐怖情人”。

徐睿知去年过档金秀贤的事务所后获力捧，今年除接拍了一部新剧外，与男星金刚宇合作的新片《回忆》将于下周开画。她原定昨天出席主演电影《回忆》的记者会，却在前天深夜以个人理由宣布缺席。

由于金正贤和徐睿知双方都选择沉默，使得谣言越传越盛。前晚韩媒再爆徐睿知把IG账号里的照片全都下架，不过，此报道之后被网友反驳，说徐睿知其实早在拍摄《虽然是精神病但没关系》时，IG就已是清空状态。

卷入风暴中心的徐睿知，也再次被网友挖出她的诡异性格。

徐睿知曾与男星金材昱合作电影“Another Way”，据报道，她曾在釜山影展分享拍摄花絮趣事。有一场戏是徐睿知酒后驾驶，金材昱坐在身旁的戏，当时她大言不惭地说：“为了让电影逼真，我真的违规越过马路中央线开车，结果对向公车突然出现，当时差点发生车祸，以为要死了。”

徐睿知的本色演出“酒驾”的危险行为，吓坏在场的导演与金材昱。面对差点发生车祸的可怕情况，她的第一反应却是：“一想到成功吓到他们，我感受到了喜悦。”诡异发言一出，让当时在座的所有人大吃一惊。