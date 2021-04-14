BTS新加坡限定写真集 15日开始预购

ARMY们准备好了吗？新达城（Suntec City）将推出全球独家的BTS写真集—“The Fact BTS Photobook Special Edition: We Remember”！

该写真集由HYBE Corporation给予许可生产，其中包括从未亮相的独家照片。

BTS新加坡限定写真集（商家提供）。

这个全球独家的写真集多达136页，亮点包括BTS “The Fact Music Awards 2020” (TMA 2020) 以及2021年2月的“MTV Unplugged”演出场景，其中更不乏一系列的精彩幕后花絮照。

此外，每本写真集都将附赠5张迷你海报，以及4套相片卡（每套8张）。

如何购买？

位于新达城北塔（Suntec City North Atrium）的店面（王昀诗摄）。

该写真集售价55元（不含消费税），明天（15日）起于新达城开始预购。感兴趣的公众必须符合以下条件才能成功预购：

一. 从4月15日至5月4日期间，在新达城零售店消费至少100元即可（最多可合并3张收据、无需同天消费）。

二. 亲临位于新达城北塔（Suntec City, North Wing #01-506/507）的店面，出示收据，完成付费（只接受Visa、Mastercard信用卡和Nets）。

三. 5月4日起可在该店面领取写真集。

新达城化身BTS天地

新达成现场将布满BTS巨型照片（商家提供）。

BTS巨型海报

明日（15日）起至5月10日，新达城北塔的中庭（Suntec City’s North Atrium）将布满巨大的BTS相片，让粉丝能与之合影。

BTS限定餐点

GOPIZZA和Coffeesmith推出BTS限定餐点（商家提供）。

GOPIZZA和CoffeeSmith也相对推出两种BTS限定餐点，价格介于6.50元至15.80元不等，可以让感兴趣的小伙伴现场补充能量。

新款TinyTAN口罩

TinyTAN新款口罩（商家提供）。

现场也将售卖新的TinyTAN面膜，价格介于10元至84元不等。