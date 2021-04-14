马艺瑄忆述霸凌委屈 陈天文：霸凌确实存在

女星马艺瑄被资深艺人霸凌，演技派阿哥陈天文坦承略有所闻，爆出片场曾遇不专业对手搞小动作，忍不住呛：不要拍你就走！

马艺瑄昨天（4月13日）接受《新明日报》独家访问，透露拍《118 II》时曾被资深艺人霸凌，对方除了把她当“透明人”，也不时对她酸言酸语。

她不知自己哪里冒犯了资深艺人、更不知道自己究竟做错了什么，但就是感觉自己被“排挤”，她曾经因无法释怀多次躲车内痛哭。

霸凌消息传开 震惊本地娱乐圈

究竟谁是那位资深艺人？资深艺人可曾听闻霸凌事件？马艺暄在片场给他们怎么样的印象？涉足演艺圈多年，资深艺人是否也有自己不曾吐露的“霸凌事件”？

记者联系上与马艺瑄同参与《118 II》演出的资深艺人，听闻霸凌事，他们各有看法！

陈天文：霸凌确实存在

"马艺瑄在《118 II》被资深艺人霸凌的事，我确实听过，唉，我也不知道究竟什么原因。

马艺瑄给我的印象很OK啊，她蛮随和、懂得尊重前辈、也不爱自我炫耀。

或许因为不懂得加入‘小圈子’吧，我也遭遇过类似（霸凌）事件，霸凌这回事确实存在，这也是没有办法的事。

比如，对稿（剧本）的时候，对方在那里笑！又或者，一到现场先放话‘今天没有什么mood拍戏咧’，一开口先影响对手心情。

我拍戏多年，一直秉持着‘忍一时风平浪静、退一步海阔天空’，有些真是小事，抬抬手就过去了，有什么好生气的？一生气也担心会影响拍戏情绪。

不过，若有些艺人因散漫，玩小动作而耽误拍摄进度，我就会加重语气，直接跟对方说：‘你不要拍，你就走啦！’这么说，对方反而会收敛。"

陈汉玮：艺人不开心都会跟我讲

“马艺瑄是个个性很安静、很真、很直，拍戏很用心、认真，对表演会有设计也有看法的人，对人不会‘假假’演戏，也不太会主动拉关系。

她有跟我聊过（不开心），但在我眼中，或许没有到‘霸凌’那么严重的地步，是人结人缘，有些时候人与人之间相处就是缘分，有缘多说几句、话不投机就没话说喔。

我在片场一看到有人‘静静的在一角’就会搞搞气氛、拉他/她一起玩，后来情况也比较好啦。

在圈中，好些艺人不开心都会跟我聊，我会给出一些意见，当然，怎么做仍在对方自己。

我在这一行那么多年，未曾发生霸凌的事，我觉得要人家尊重你、你必须先尊重人，自己先踏出第一步。

霸凌也与心态有关，有时候发生了什么事，自己先反省，只要站得住脚就不必担心。”

刘玲玲：马艺瑄很懂得尊重前辈

“在娱乐圈生存，必须懂得自我调适。

本地娱乐圈气氛较为平和，但一些所作所为，要是真令艺人心里感觉受伤了，那就构成了‘霸凌’，马艺瑄在我心中，是个颇懂得尊重前辈的人。

我在《118 II》没碰过霸凌事，但在在歌台‘赚吃’时就有，10多岁时曾被同台资深女歌手霸凌，对着我当众吐口水！

我甚至碰过资深女歌手为了赶台赚钱，嫌我在台上‘挡住地球转’，居然伸手推我下台，当时我整个人晃了一下，幸亏爸爸及时扶住了我，才没有跌下台！

人在江湖，必须了解每个人的个性，被霸凌时，先自我检讨，是自己错了吗？如果错不在自己，在于对方，那大可化悲愤为力量，对方若一昧霸凌别人，终究不会有好下场。”

黎沸挥：霸凌从‘误会’开始

"我在《118》系列中饰演张没友一角，马艺瑄忆述拍摄《118 II》被霸凌，我没有察觉到这些问题，或许我不够敏感吧！

我和马艺瑄对戏的部分很少，与团队合作的几年下来都很开心，大伙儿都很合拍，就算拍摄时有些小误会也不会放心上，拍戏就是团体的合作，有时就放开胸怀，工作上反而觉得轻松。

每个艺人对演出都有自我要求，如何在大团体合作中取得平衡非常重要。

可能我是乐天派，在不同场合和不同演艺人员合作都没有问题。再说，每个人对霸凌的定义和角度都不同，要到什么程度才算霸凌呢？我相信很多是从误会开始，大家如果没有说清楚，在一定程度上就好像霸凌一样！"

朱厚任：霸凌有时是心理作用

"我听闻过马艺瑄被霸凌的事，不过我自己拍《118 II》时并没发生霸凌事件，与对手朱厚任合作非常开心，经常互相接送对方回家。

在演艺圈26年了，我也曾遭遇被人搞小圈子‘排挤’、对我视若无睹，只能说，面对这些冷待，自己必须更争气，以行动证明自己的实力。

喜欢霸凌别人的人总有一天会站不住脚，等天收吧。

我碰过看我不顺眼的艺人，拉拢身边人搞小圈子，但对方与我对戏时台词背不好，一直吃NG，我则很顺利完成台词，我就陪对方一直NG，专业态度在哪里，根本不必批评，大家心中有数。"

黄炯耀：我拍《118 II》与对手合作非常开心

"拍《118 II》和炯耀合作时，因为对白太多，我‘让’给炯耀讲，这是霸凌吗？应该不是，因为炯耀觉得演起来效果更好，导演也接受了。

艺人对于霸凌事有时无须太敏感，不然会导致自己每天都很难受。

多年前，我与一名对手在拍戏时忽然一起丟剧本，引来轩然大波，被质疑‘片场丟剧本’实在无理，其实外人不清楚，当时我与对手演员是因为在说对白时一直说得不顺，当下不想继续‘卡’下去，因此齐齐丟剧本，抒发了一下情绪，再重新对戏，只是纾解压力，大家当时哈哈哈什么事都没有，但看在外人眼里，或成了丟剧本‘霸凌’编剧。"

周初明周崇庆未回复

针对马艺瑄拍摄《118 II》被资深艺人霸凌事件，《新明日报》尝试联络在剧中饰演咖啡店店主“洪达明”的周初明，以及饰演王顺风的周崇庆，两人均没有回复。

潘玲玲：做造型 无法接听

潘玲玲今早以语音回复，客气表示正在做造型，无法接听电话。