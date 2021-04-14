长江后浪推前浪 许光汉撼赢天王郭富城

台湾男神许光汉中国发威赢了香港天王郭富城，新片《你的婚礼》预估横扫5亿人民币（超过1亿新元）！

30岁新一代男神许光汉演出台剧《想见你》爆红，近年赴中国发展，首部电影《你的婚礼》定档30日中国上映，被当地媒体预测将是五一劳动节票房最高的电影，票房推估4到5亿人民币（介于8000万至1亿新元）。

中国主流电影APP《猫眼》上可看到《你的婚礼》获得近70万人按“想看”，是最受期待榜第1名，打趴同档上映由郭富城、许玮甯等人主演的电影《秘密访客》，《秘密访客》虽期待值排第2，但热度不及《你的婚礼》的三分之一！

同档电影还有古天乐、梁家辉主演的《追虎擒龙》，以及张艾嘉执导、周迅搭档易烊千玺演出的《世间有她》，热度均不到《你的婚礼》的五分之一。

《你的婚礼》改编自韩国电影《婚礼的那一天》，讲述1段跨越15年的爱情故事，由许光汉搭档24岁中国新星章若楠合演。

爆红广告邀约多 推掉千万代言

去年娱乐圈爆红王，许光汉当之无愧，《想见你》让他红遍中台韩国。据悉，该剧不仅将召集原班人马拍摄电影版，韩国也已买下版权准备重拍；

许光汉近日被台湾一家叶黄素厂商相中，但最终代言工作由大他16岁的“不老男神”林志颖夺下，虽然无法赚到300万元台币（超过14万新元）酬劳，却无损许光汉的人气。他今年初就接了3个广告。

许光汉在中国粉丝眼里，看似奶油却干净俐落，还有网友形容看到他的嘴，很容易让人产生想接吻的欲望。

许光汉去年1月跟中国大陆莱雅集团旗下的“合力极光”签约，是该公司第一位签约艺人。

据工作人员透露，某国际知名包包品牌想找许光汉担任3个月代言人，开出新台币900万元台币（超过42万新元）价码，却被经纪公司以形象不合而拒绝；另外一家国际服装品牌也曾捧着人民币100万元（超过20万新元）邀他出席活动，同样被婉拒。

算了算，经纪公司一下子就替他推掉千万台币以上（至少47万新元）酬劳。