《乘风破浪2》成团前投票 周笔畅逾百万票领先

中国综艺节目《乘风破浪的姐姐2》进入尾声，和首季在成团夜前夕一样设置了一个投票榜，让粉丝通过投票来争取出道位，从中可以看出14位姐姐们分成三级热度。

第一级是专业歌手出身的周笔畅，获得超过100万票，一枝独秀，遥遥领先，几乎一人就顶了一个团。

第二级有八位，领先的是容祖儿（42万）、王鸥（40万）、张柏芝（32万）、杨丞琳（29万），那英、杨钰莹、蒋璐霞、吉克隽逸都在20万票上下。按照七人出道来看，这八人将争取剩下的六个位子。

其他姐姐则列第三级，出道机会渺茫。

在节目中一直强势以老大自居的那英，其资深粉丝注意到她认真想当女团一员，以前新歌打榜都不屑一顾，对粉丝想替她打榜助威，曾霸气留言“姐不需要”，昨天却在微博主动附上投票链接，让众人惊呼变化好大。有粉丝说她这次玩真的，但也有人估计是节目组逼的、或是她不想输得难看。

6姐姐落泪镜头爆红

《乘风破浪的姐姐2》虽然没有第一系列的热度高，但收视不错话题也多，尤其姐姐们为了比赛吃了不少苦头，当中流下泪水的镜头多不胜数，红遍网络，各有各的精彩！

张栢芝“哭出零死角”

因少接触唱跳，先因压力爆哭，被赞哭得有美感。后来因为舞蹈动作跟不上队友，导致全队分数排名最低自责落泪，观众发现她肤质均匀，皱纹不多，比喻她像是小20岁的女生。不久前她说内心话时又哭了，泪水打转之后再慢慢滴下，媒体赞说“360度哭出零死角”。

杨丞琳“强忍式落泪”

在第七期的踢馆换位赛中进行姐妹对决，得知好姐妹陈妍希被淘汰时，她双眼通红强忍泪水，且不停用双手去拨眼，忍耐力强。张栢芝公开答谢她时，她也强忍泪水，同样感人。

王鸥“琼瑶式落泪”

王鸥在节目中表现中规中矩，直到第七期的踢馆换位赛中，她联同那英﹑张栢芝等一起表演歌曲《逆光》而深受感动，受访时边讲边热泪盈眶，讲完话眼泪一滴一滴地落下，被比喻成“琼瑶式落泪”。

那英“哭得最男人”

一向个性特别坚强，很少在节目落泪，但竟然有场小考令她着急到落泪，只因她的舞蹈跟不上队友，担心会拖累他人，让网民感到惊讶。她强忍不让泪水滴下来，双眼忍到通红，泪水落下时她立即用毛巾擦拭，完全女汉子的感觉。

容祖儿“激昂式落泪”

在第四场公演时和队友分工出现分歧，当时有情绪，到后来开大会时再和队友陈小纭起争执，再也忍不住激动落泪。她真情流露不掩饰情绪，边哭边说，表情扭曲，被媒体形容“ 激昂而真实”。

陈妍希“哭得最可爱”

长相属于可爱型，节目中的举动连哭泣都讨人喜爱；无论是面对队友的竞争还是被其他选手表演感动，都容易落泪，哭时嘴唇两旁的梨涡特别明显，呈现一种甜美的可爱感，惹人怜惜。

