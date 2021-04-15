一天遭四广告商切割 徐睿知恐赔358万

（综合讯）韩女星徐睿知原只是卷入前男友金正贤的合约纠纷，没想到遭指操控男方后，又被连环爆料她人品有问题、伪造学历、把工作人员当狗、在车上抽烟、脏话挂嘴边、心情不好不准工作人员吃饭、逼迫工作人员加入她粉丝团留言称赞，态度非常难搞。

徐睿知原本以知性、高冷的高学历美女形象见称，在戏剧《虽然是精神病但没关系》中精湛的演技让她受到许多广告商青睐，怎料14日却被韩媒发现，她接下的许多代言悄悄被拔掉，包括保健食品，官网、官方社群网站以及YouTube的广告影片都已遭删除。

截至目前为止，有多达4家广告商与她做切割，其中口罩公司坦言：“有许多消费者到卖场抗议，没办法只好赶快把她的照片拿下！”

徐睿知这次不只恐丢失代言，后续将面临庞大的违约金，她一支一年的代言广告要价5到10亿元韩币（介于59万至119万新元），因此恐被求偿高达30亿韩元（约358万新元）的违约金，真是亏大了！

东方神起郑允浩。（网络）

郑允浩爆也被徐睿知操控

徐睿知对异性控制欲很强，2014年与东方神起郑允浩传出一段旧情再度浮出水面，一名知情人士在Youtube爆料，郑允浩当年瘦到人生最低体重，甚至要求化妆师、造型师不要碰到他的身体，更有幕后人士直指“他好像是受到谁的操控”，内幕相当劲爆。

据悉，徐睿知有一次穿着一双运动鞋来到片场，工作人员赞“运动鞋很美”，后来才发现郑允浩也有一双一模一样的运动鞋，“情侣鞋”的传闻渐渐疯传。

不仅如此，郑允浩的保姆车每次都会紧密贴徐睿知的保姆车，中间只留一点点隙缝、只要打开门就可以轻易沟通，经纪人会刻意避开，独留两位艺人在车内，至于两人在车内干嘛，没有人知道。

金正贤向徐玄道歉

金正贤被爆出2018年受到前女友徐睿知指使，冷待同剧女演员徐玄，事后又以“身体抱恙”为由退出戏剧，让徐玄内心重创！

金正贤沉默多天，昨天下午透过经纪公司以手写信公开道歉，坦言自己的作为“很不道德”。

他于信中指出：“拍《时间》是我作为演员第一部担任主角的戏剧，但是我让导演、编剧、几位同剧演员失望了，还对他们造成伤害，很抱歉。”

他坦言无法原谅自己，接下来会一一向当时受到伤害的剧组同仁与演员当面道歉。