曾因心结疏远 许振荣翁清海化解误会

本地娱乐圈最近频爆艺人往事，引发热议。许振荣和翁清海这对老友曾因心结疏远，上节目才化解误会，重修旧好。

昨晚（4月14日）播出的最新一集《神秘嘉宾》，主角是即将在18日领取“超级红星”殊荣的许振荣。节目中请到了神秘嘉宾翁清海，作为许振荣曾经的亲密好友，翁清海自爆后来和许振荣渐行渐远。

至于原因，翁清海不肯在节目中透露，最意外的是，两人在节目中探讨疏远的原因时，竟然双方想到的不是同一件事。许振荣以为翁清海疏远他是因为有一年他拿到了“10大最受欢迎男艺人”奖，而翁清海落榜。翁清海听闻非常惊讶，表示自己根本不介意这回事。

翁清海在节目中表示疏远的原因是一件小事，但因牵扯其他人，不便公开。今早翁清海受访同样不肯说出缘由：“其实我们在节目中澄清了，彼此都知道指的是哪一件事，所以不想再提了，反正我们都已经不介意了这件事了。此外，牵扯到其他人。”

在《新明日报》记者一再追问下，翁清海表示，当初大家都很年轻，有一些事情被人说来说去，两人都没有出面澄清，造成了各自心里有了自己的看法，才产生了心结。“我很珍惜这段友情，如果现在说出来大家会觉得幼稚。现在回想起来，那时为何会那样，可能性格太直了。”

打开心结，翁清海很开心这次上了《神秘嘉宾》这个节目。“兜了一个圈子，原来大家想的不一样，误会对方了。现在心结打开了，我很开心。”

他透露，节目录制后，他给许振荣送去了最近在线上卖的米暹等食物，也表示会约他出来吃饭。至于两人关系会否回到当年的状态，翁清海回应说，不管什么关系都需要时间来经营。

许振荣：和黄俊雄方面已把话说开

许振荣日前在IG发帖，喊话黄俊雄当年在拍摄《心点心》片场和他旗下艺人林汐发生了什么，之后新传媒回应说，会安排当事人私下进行建设性的谈话。

许振荣昨天接受电台访问时表示，就此事双方已经通过电话，新传媒也安排两方进行调和，大家在过程中把话聊开了，也知道了彼此的想法。

至于两人当年在片场究竟发生了什么事，许振荣不肯透露详情，只表示黄俊雄那一边不太想说出来，所以为了尊重起见，这一边也不会说出详情。