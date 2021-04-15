昨与黄俊雄通电话 许振荣：知道彼此想法 事件到此为止

黄俊雄被影射霸凌的风波发生两天后，许振荣和黄俊雄在新传媒牵线下，昨天（4月14日）终于通了一次电话。许振荣昨天接受电台访问时说，“大家已经聊开”，但黄俊雄和林汐之间究竟发生什么事，许振荣不愿多说，只表示“我不想单方面说”。他透露黄俊雄不太想公开，所以他给予尊重，“毕竟大家都是个体，如果他那边不聊，我们也不聊。”

《联合晚报》今早（4月15日）跟进采访，许振荣说：“我们彼此让对方知道自己的想法，事件到此为止。”

记者好奇通话时间多长、对话气氛如何、双方是否满意这次谈话结果，但对连串问题，许振荣说他和新传媒达致共识，不再接受访问谈这件事，强调“事件到此为止”。据了解，林汐没有参与这次对话。

zaobao.sg 200人投票 107人支持公开澄清

黄俊雄被影射霸凌风波应该如何解决？zaobao.sg昨天在IG上举行投票，吸引超过1000人关注，最后有近200人投票，107人支持公开澄清，89人认为应该私下处理。

记者昨天采访圈内人的意见，四名受访的幕后人和艺人当中，有三人也支持公开，主因是黄俊雄所属的新传媒是大机构，许振荣和林汐是小经纪公司，双方实力不相当，打开门公开处理，可以让外界确定公平公正。

许振荣翁清海化解心结

许振荣除了跟黄俊雄“聊开”，在昨晚播出的《神秘嘉宾》中，也跟翁清海化解心结。

许振荣是昨晚的红星嘉宾，他圈中好友翁清海也受邀上节目。两人认识20多年，以前经常聚在一起，却因心结关系渐行渐远。翁清海在节目中不愿说明心结细节，只说“自己没有把事情处理好，加上当时也年轻”，抱着逃避心态，因此跟许振荣疏远。

许振荣反而以为是当年拿了“10大最受欢迎男艺人”奖，翁清海落榜，造成他们渐行渐远。不过翁清海否认，说上了节目后才知道原来两人心结根本不同。两人最终化解了误会，许振荣也感谢制作组提供机会让他们的友情升华。