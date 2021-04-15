六媒体人预测《红星大奖》 陈罗密欧陈凤玲有望夺视帝视后

演技大跃进加上表演有突破，陈罗密欧和陈凤玲被看好有望夺下今年《红星大奖》视帝和视后宝座！

《红星大奖2021》即将在本星期天举行，本届结合两年的作品，入围者和作品增至7个，竞争更加激烈。《联合晚报》找来《优1周》执行级记者李宛纹、自由媒体人陈宝珠、剧评人玲子、华文媒体集团新闻中心记者蔡欣盈、黄少伟和李妙音预测今年最佳男主角、最佳女主角，最佳男配角、最佳女配角，以及最佳戏剧五个大奖得主。

最佳男主角预测得主：陈罗密欧

最佳男主角入围者包括陈汉玮、陈泂江、黄俊雄、方展发、戚玉武、陈罗密欧和张耀栋。

陈罗密欧在这次预测中以三票胜出，他在《快乐王子》中饰演妥瑞氏症患者，陈宝珠看好他的原因是：“看得出用心、有做功课，加上角色讨好，有一定胜算。”蔡欣盈认为陈罗密欧有所突破，“他在剧中的表现并非零缺点，但拿捏得宜，让人看了舒服。”李妙音觉得陈罗密欧演技进步不少，“内心戏拿捏得不错，看得出为角色下了不少功夫，肢体动作和感情都到位。”

方展发获得两票，有望成为黑马。玲子认为方展发在《森林生存记》展现个人魅力，“演技进步又有惊喜，甚至抢了同剧女主角林慧玲和陈凤玲的风头。”黄少伟也看好方展发，“《森林生存记》的一场流产戏，他在房里安慰陈凤玲，之后独自在楼梯哭泣，演技内敛没太过火，让我印象深刻。”

最佳女主角预测得主：陈凤玲

最佳女主角入围者包括黄思恬、陈莉萍、陈凤玲、钟琴、林慧玲、瑞恩和郑惠玉。

凭《森林生存记》入围的陈凤玲以三票“打败”强敌，陈宝珠说：“她饰演的小三角色初期霸气冷酷，后期流产崩溃戏感染力十足，令人又恨又怜，演技有层次。陈凤玲近年演技开窍，越演越好，是时候给予肯定。”黄少伟对陈凤玲的评语是：“真情流露，演技自然，虽然是小三却能引人同情。”李妙音也被陈凤玲戏中真挚的情感打动，“从高处坠入谷底的情绪演得细腻，演技再上一层楼。”

瑞恩获得两张支持票，是陈凤玲一大强敌。玲子认为瑞恩在《阴错阳差》大结局的演技大爆发，“接连几场戏悲痛到位，让观众动容泪崩，很有震撼力。”蔡欣盈在陈莉萍和瑞恩难以取舍，“两人成功消化角色，把角色演得可爱，自然和讨喜。最终选择瑞恩是因为本身较喜欢《阴错阳差》”。

最佳男配角预测得主：王禄江

最佳男配角入围者包括：黄炯耀、王禄江、陈澍城、林明伦、郭亮、方伟杰和谢俊峰。

王禄江以四票成为大热门，李宛纹说：“喜欢王禄江在《我的女侠罗明依》里的演出，悲剧人物不易演，相信也是他个人演艺生涯的一个突破。”黄少伟认为他演活了阴阳怪气的孙公公，“这类阴柔角色容易被演员演得脸谱化，王禄江拿捏得不错。”蔡欣盈说：“他把角色的阴险、阴阳怪气揣摩得有趣味，也感受到他乐在其中。”王禄江演技向来外露，但李妙音觉得这样的演绎方式恰好符合深沉的公公角色，让角色更具张力。

最佳女配角预测得主：钟琴

最佳女配角入围者包括陈丽贞、罗美仪、黄暄婷、许美珍、钟琴、林梅娇和黄嫊方。

钟琴以三票突破重围。陈宝珠的评语是：“跳脱可爱安娣角色，几乎素颜上阵，苦命媳妇的悲情演绎触动人心，让人看见不一样的她。”李宛纹认为她在《天空渐渐亮》中与戚玉武的亲情令人动容，李妙音则喜欢钟琴自然、真情流露的演绎方式。

最佳戏剧预测得主：《我的女侠罗明依》

入围的作品包括《森林生存记》《我的女侠罗明依》《你那边怎样·我这边OK–新加坡篇》《警徽天职之海岸卫队》《天空渐渐亮》《阴错阳差》《我的万里挑一》。

《我的女侠罗明依》以4.5票脱颖而出，玲子在《我》和《阴错阳差》之间无法取舍，因此把票投给两部剧，各以0. 5票计算。《我》获青睐的原因主要是本地相隔多年拉队到中国横店拍摄古装剧，在新鲜度、诚意和演员默契各方面都受到赞赏。

