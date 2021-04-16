许振荣黄俊雄私了 多数网民支持公开澄清 订户 来自 / 联合早报 文 / 洪铭铧 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 黄俊雄至今未对林汐事件做出回应。（档案照） 字体大小: 小 中 大 影射霸凌风波发生两天后，许振荣和黄俊雄在新传媒牵线下，前天通了一次电话。许振荣14日上电台接受访问时说：“大家已经聊开”，但黄俊雄和林汐之间究竟发生什么事，许振荣不愿多说：“我不想单方面说；（黄）俊雄那一方是不太想聊，所以我也尊重，因为毕竟大家都是个体。如果他那边不聊，我们也不聊。”《联合早报》联系上许振荣，他说：“我们（和黄俊雄）彼此让对方知道自己的想法，事件到此为止。”记者好奇通话时间多长，对话气氛如何，双方是否满意这次谈话结果，但对连串问题，许振荣说他和新传媒达致共识，不再接受访问谈这件事，强调“事件到此为止”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 徐彬 李沛旭 霸凌 许振荣 黄俊雄 投票 5少年查超自然奇案 观众大声说