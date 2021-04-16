许振荣黄俊雄私了 多数网民支持公开澄清

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来自 / 联合早报

文 /
洪铭铧

发布 / 2021年4月16日 5:00 AM

黄俊雄至今未对林汐事件做出回应。（档案照）
黄俊雄至今未对林汐事件做出回应。（档案照）

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影射霸凌风波发生两天后，许振荣和黄俊雄在新传媒牵线下，前天通了一次电话。许振荣14日上电台接受访问时说：“大家已经聊开”，但黄俊雄和林汐之间究竟发生什么事，许振荣不愿多说：“我不想单方面说；（黄）俊雄那一方是不太想聊，所以我也尊重，因为毕竟大家都是个体。如果他那边不聊，我们也不聊。”

《联合早报》联系上许振荣，他说：“我们（和黄俊雄）彼此让对方知道自己的想法，事件到此为止。”记者好奇通话时间多长，对话气氛如何，双方是否满意这次谈话结果，但对连串问题，许振荣说他和新传媒达致共识，不再接受访问谈这件事，强调“事件到此为止”。

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