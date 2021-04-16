力撼ViuTV TVB打造千禧五虎

（香港讯）面对串流平台ViuTV来势汹汹的攻势，香港无线电视（TVB）近年表现欠佳，日前更被大股东黎瑞刚罕见开腔批评，为挽救劣势，TVB急速打造“千禧五虎”。

近年来，TVB的节目素质不但参差不齐，上位的小生和花旦更是严重短缺，以目前在线上的小生花旦来看，几乎大部分都属于二、三线，而且年龄也偏大，无法撑起大局，尤其收视连连下跌。为了挽救收视，TVB更请来老将欧阳震华、马德钟、陈豪和萧正楠在黄金档助阵，但和友台ViuTV在黄金时段的《无限斜栋有限公司》，男主角陈卓贤及黄定谦，分别只是27岁及25岁，年龄上相差一大截。难怪，有说TVB已经被年轻观众“唾弃”。

为极力找回年轻观众，日前香港媒体报道，TVB有意仿效当年亮出“五虎将”的攻势，全力打造“千禧5虎”，5虎成员包括罗天宇、余德丞、朱敏瀚、周嘉洛及丁子朗。

“千禧5虎”的最大优势是，5人都在TVB待了好一阵子，也参与了不少剧集的演出，建立了一定的知名度，也有不少人圈粉，甚至都有一定的“代表作”。像丁子朗之前在《解决师》的演出就令观众留下印象，周嘉洛在环境剧《爱回家之开心速递》中的“废青安”金城安，使他成功“入屋”，拥有不少家庭观众的拥趸。

至于罗天宇，他去年凭《香港爱情故事》的暖男老公陈子朗这一角色，人气上升；朱敏瀚则在《反黑路人甲》扮演“金牌打手”陆秋备受赞赏；唯独余德丞，不过，他是前香港游泳队队员，最近参与了电视剧《青春不要脸》里首次出演男一号。

5虎年龄偏大

“千禧5虎”有外形有样貌，但平均年龄超过21岁。

5虎当中，以罗天宇年龄最大，今年33岁，接着是余德丞31岁，排第三的是朱敏瀚28岁，而周嘉洛25岁，最年轻的要数丁子朗了，只有23岁。外表上，他们青春无敌，但若将5人的年龄加在一起，再做个平均，实则5人的平均年龄都超过21岁，这也就是有网民说，“千禧5虎”年龄偏大。

也有网民指ViuTV力捧的Mirror五子包括姜涛、陈卓贤（Ian）、吕爵安（Edan）、卢瀚霆（Anson Lo）及柳应廷（Jer），全部不超过30岁，姜涛更是当中年纪最轻只有21岁。

网民:没创意 过时了

“千禧5虎”不被看好，网民直言过时了！

“千禧5虎”名字出炉，网民皆不看好，首先很多网民弹说今时今日仍叫“五虎”，即无创意又相当的out（过时）。此外，也有网民指5人加起来的人气也不及ViuTV的姜涛。