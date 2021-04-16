上《鲁豫有约》谈爱情观 邓紫棋被指暗酸华晨宇

（综合讯）邓紫棋最近上《鲁豫有约一日行》分享感情观，将满30岁的她表示还没有人催婚，与造型师男友Mark三年多前公开认恋，至今恋情依旧甜蜜蜜。被问是否想过要小孩？她强调：“我觉得我得先结婚才可以生小孩。”此话被网民指在暗酸未婚当爸的前男友华晨宇。

今年初华晨宇自曝和前女友张碧晨生下一女，两人会在无婚姻状态下共同抚养孩子。邓紫棋在访问中表示自己无法未婚生子，引来网民直指“疑似讽刺华晨宇”，但也有人缓颊，“娱乐圈非婚生子又不只华晨宇一人”。

邓紫棋透露18、19岁时就有结婚梦，还已买了两件给1岁小孩穿的衣服，分别写上“我爱爸爸”“我爱妈妈”，更为子女改好乳名，女儿叫小橘子，儿子叫小芒果。

有网民指出，邓紫棋先前发表的歌曲《超能力》歌词“biu biu biu我讨厌你”，已经疑似在讲华晨宇，因为“biu biu biu”是华晨宇的口头禅。而张碧晨的助理兼闺密不久前发表了一篇“狐狸和葡萄”的故事，疑似暗指邓紫棋“吃不到葡萄，说葡萄酸”，火药味十足，但该篇贴文已删除。

衣着遭批没品味 被骂到没有自信

邓紫棋曾经有段时间连环发生“时装车祸”，服装每次都给人惊吓的感觉。她在访问中重提衣着品味被网民批评，承认有段时间穿起皮裤却被骂得没有自信，每天都勉强自己要装作很自信，感觉很疲累。

她说：“其实心里面非常的害怕，觉得自己很不好，觉得自己没有价值，觉得自己除了会唱歌写歌之外，什么都不会。”