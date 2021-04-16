《触心罪探》太暴力？ 谢俊峰：真实案例改编

《触心罪探》被批剧情太暴力，宣扬邪教组织的口号，也指演员演技一般，认为浪费资源。首当男主角的谢俊峰回应指，剧情是以本地的真实案例改编的。

谢俊峰和白薇秀主演的共20集的《触心罪探》3月5日在meWatch首播，4月5日起在8频道9点档播出，目前剧集已播出一半，读者纷纷在《联合早报》“观众大声说”栏目指剧情神秘邪气，不但没教育性，还宣扬暴力和邪教组织的口号，认为不太适合在9点档播出。

此外，也有观众认为演员演技一般，点名白薇秀演技退步，除了目瞪口呆，抓头发，搓手指，来来去去几个样，完全没感染力，直指新传媒是浪费资源，希望能腰斩这部剧。

男主角谢俊峰昨天受访回应，其实剧里发生的案件，是以新加坡的真实案例改编的。言外之意，这些情节都是在本地真实发生过的，并非杜撰或故弄玄虚。他说，有些案子的确会触及敏感话题，但整部剧并没有要宣扬暴力和邪教组织，这只是剧情而已。

据记者观剧，剧集由多个案件组成，涉及人口贩卖案以及邪教杀人案等。在人口贩卖案中，人蛇组织折磨来自越南的女性，强扒指甲等，强逼她们卖淫，画面略微有些暴力，但剧集能在9点档播出，即表示已通过分级制，能在电视上播出。

谢俊峰也否认剧集没有教育性，他说自己就是通过这部戏，领悟到其实钱不是一切，够用就好，千万不要贪！最重要的是珍惜身边的人。“戏里的主线还是关乎家人和亲情，比如我和我的妈妈；白薇秀和她的儿子。其实希望观众在观赏剧集时，能更深一层看到每个人物他们背后的动机、推动力以及人物个性的挣扎。”

对于首次当男主角，剧集播出后如何评价自己的演技，谢俊峰则给出了7分（10分的话）。“如果能看到自己哪里处理得不够好，就表示自己也进步了。”

而谢俊峰在社媒收到的剧集播出的反馈反而都相当令人鼓舞。很多粉丝留言说《触》的剧情刺激且紧凑，有点烧脑（因为他们猜谁是每个案件的幕后主谋），也会问他会不会有第二系列。

入围红星2奖 若获奖是很大鼓励



俊峰近来受到新传媒重视，不仅签约海外经纪公司，也同时入围了本届《红星大奖》最佳男配角及最受欢迎男艺人奖。后天即将颁奖，谢俊峰表示不敢去想能否拿奖。“今年比赛真的很激烈，能入围已经是一种肯定。若能赢到奖会是一个很大的鼓励！想到这个星期天就要颁奖了，虽然我嘴上说随缘，但宣布的那一刻我觉得我还是会紧张的！”

首当男主角，明年有信心凭《触》剧入围最佳男主角？他则笑说，“这就留给明年的评审团吧。我已经尽了我的全力。”

谢俊峰目前正在赶拍《关键证人》，他表示，自己也准备创业，要开一间健身中心，现阶段还在筹备当中。