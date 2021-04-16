多部韩剧换角 主角突“换脸” 观众难入戏

霸凌、酒驾、性丑闻、合约问题……多部韩剧因各种原因换角，后果可大可小。

韩国演艺圈最近不太平静，男星金正贤被挖出2018年在电视剧《时间》记者会上黑脸以及冷对待女主角徐玄的黑历史，他后来在演出该剧中途被换角。韩媒后来报道，金正贤是受当时交往的徐睿知控制，严禁他触碰其他女生，金正贤于是强迫导演删掉与徐玄的亲密戏。徐睿知这几天被挖出更多黑料，形象受挫的她将退出新剧《Island》，剧组除了要找人接替，也在修改剧本，拍摄计划从6月延至7月。

除了《时间》和《Island》，有多部韩剧因为各种原因换角，严重影响拍摄，而且主角突然“换脸”，观众容易出戏。

■《月升之江》

◆罗人友取代金志洙

◆换角原因：霸凌

《月升之江》共20集，原本已拍了18集，但播到第6集时，男主角金志洙被爆校园霸凌，剧组临时找来罗人友演出。剧组原本打算第7和第8集剪去金志洙的画面，从第9集起重拍，但罗人友决定提前开始拍摄，在第7集就露面。罗人友的专业精神值得赞许，但他演技不够成熟，突然挑起男一重担，演来显得吃力，与女主角金所炫也没火花。另由于换角重拍，剧组至少损失200亿韩元（2384万新元），制作公司将起诉金志洙及其所属的Keyeast事务所，追讨30亿韩元（357万新元）赔偿。

■《延迟的正义》

◆郑雨盛取代裴晟祐

◆换角原因：酒驾

裴晟佑在《延迟的正义》角色吃重，他在剧集播出期间酒驾遭捕，经纪公司老板郑雨盛亲自出面解决，从第17集开始接替演出。郑雨盛阔别九年再演电视剧，观众自是开心，但因为两人颜值差很大，郑雨盛头发再乱也还是很帅，观众直呼“不连戏”“比整形还夸张”。

■《Return》

◆朴真熙取代高贤廷

◆换角原因：与剧组闹翻

高贤廷是《Return》女主角，开始拍摄不久就传出与剧组闹翻，甚至有指她向导演飙脏话。电视台SBS后来称高贤廷与《Return》剧组的矛盾已经大到无法共事，将替换女主角，高贤廷也通过经纪公司表示，拍摄期间与剧组一直存在意见差异，决定辞演。这部剧主打狗血剧情，换角风波没有影响收视率，夺下2018年迷你剧收视冠军。

■朝鲜生存记

◆徐芝释取代姜至奂

◆换角原因：性丑闻

姜至奂在拍摄《朝鲜生存记》期间爆出涉嫌性侵、性骚扰两位女工作人员，被警方逮捕，改由徐芝释接棒男主角。全剧本来20集，剧组最终缩短为16集，也被观众狠批烂尾，收视惨不忍睹。

■《明成皇后》

◆崔明吉取代李美妍

◆换角原因：合约到期

2001年播出时创下高收视的《明成皇后》也曾陷换角风波。该剧收视不断创佳绩，剧组于是决定追加集数，但饰演明成皇后的李美妍以约满为由退出，改由崔明吉接替。十多年后，李美妍在一个节目提及此事，说原本是100集，后来要延长30集，“我觉得我好像无法做到最好；电视剧加长只会变得更无聊，明知道如此若还是接受，会形成恶性循环”。不过她坦言：“看到别人来演我的角色，老实说心很痛，当时我成天以泪洗面。”

