韩《催眠》下周本地上映 “恐怖”刻画霸凌令人毛骨悚然

“霸凌”这两个字最近“霸占”了娱乐新闻，竞赛本月26日奥斯卡“最佳国际电影奖”的港片《少年的你》是校园霸凌题材，而韩国最近扯出许多明星在过去涉及校园霸凌，《驱魔面馆》赵炳圭连续被五六人爆料霸凌，过后又扯出张睿恩和朴惠秀等。本地从黄俊雄的遭李沛旭霸凌事件也激发出更多人来爆料，包括杨君伟、马艺瑄和许振荣。

戏如人生，人生如戏，不少“霸凌”题材让人看得心惊动魄，下周四将在本地公映的韩国惊悚电影《催眠》（The Hypnosis），就把片中脆弱人物遭“霸凌”的始末，刻画得让人毛骨悚然，无辜的小生命，面临了身心的摧残。影片叙述都贤（李大卫饰）是大学生，一天认识了转学生振浩（金南优饰）后，便对催眠产生好奇。都贤在接受崔教授（孙昞昊饰）的催眠后，脑海不停看见很恐怖的画面，而也接受催眠的女同学，也出现惊人的举动。

李大卫接受媒体访问时说，现实生活中对恐怖片，甚至对催眠都很抗拒。他不讳地说，拍摄恐怖画面时，因有工作人员在场，并没有那么可怕：“但在拍摄催眠戏时，真的还蛮恐怖的。”毕竟现实生活中确实存在催眠术，很怕拍着拍着就真的被催眠。

网站推荐霸凌片 《熔炉》口碑最佳

《无声》豆瓣7.7

刻画失聪少年张诚（刘子铨饰）目睹学长指使其他男同学对女同学张牙舞爪，不仅扯下她的内裤，还触摸她的胸部。

张诚忖度着是否该揭开游戏的残忍真相，或加入游戏的行列？片中霸凌非观众可以想象，张诚忖被逼舔男同学的“蛋蛋”，镜头虽只拍脸部表情，但17岁星二代刘子铨刚开始对这场戏有抗拒。

《熔炉》豆瓣9.3

哑语美术老师仁浩（孔刘饰）应聘到聋哑人学校，逐渐发现学校笼罩着一种紧张压抑的气氛，令人窒息。有三个孩子引人关注，一个惊天的隐秘被慢慢揭开，真相令韩国震惊。《无声》被形容为台版的《熔炉》。

《少年的你》豆瓣8.3

周冬雨饰演的高三学生陈念被三人女生霸凌，结果找了小混混（易烊千玺饰）来保护自己，女同学仍不放过，陈念生不如死。

《大象》Elephant 豆瓣7.8

美国电影。时常受人欺负的“患难兄弟”，网上订购了枪支，走进校园，开始大开杀戒。根据1999年发生在美国哥伦拜恩中学震惊世界的校园枪击案改编而成。

其他被推荐的霸凌电影包括韩国的《韩公主》（豆瓣7.6）、阿部宽演出的日本电影《青鸟》（豆瓣7.5）、日本动画《声之形》（豆瓣6.8）等。