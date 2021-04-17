明天《红星》如摘视后 黄思恬：拿奖是托角色的福

连续三届入围《红星大奖》最佳女主角，明天能否如愿摘得视后桂冠？黄思恬坦然面对：如真有幸拿奖，只能说是托了角色的福。

《红星大奖》进入倒计时，明晚揭晓各大奖项。作为重头奖项的最佳女主角，竞争尤其激烈，黄思恬前天受访表示，紧张的心情要到当天才会涌上来。

有无信心PK其他入围者，思恬则认为，机会是有，但有多大不是自己说了算。她进一步分析说，其他入围者都是资深艺人，自己资历最浅。如果有幸真的拿到奖，也是因为接演了一个比较出众的角色，是托了角色的福。

她也认为，《我的女侠罗明依》是一部重头剧，又拉队到横店拍摄。其中有团队的大功劳，所以即便是最佳女主角赢了，也不是一个人的荣誉。“如果真有机会上台，我会好好谢谢这个非常辛苦的大团队。”

新剧和李南星演父女

黄思恬结束长寿剧《味之道》的拍摄后，将搭档李南星出演新剧《人心鉴定师》。

《人心鉴定师》以李南星开的传统当铺为故事的发生地点，将发掘每个人到当铺来当东西时被当物品背后的故事。

黄思恬在剧中出演李南星的女儿，她表示自己出道晚，从没和李南星合作过，所以得到这个机会很兴奋。“南星大哥不是很常接剧，所以很难有机会合作。”

她也透露目前剧组已经在一起开会讨论剧本，也和李南星有见面，觉得他人很随和、友善，很好沟通。

此外，这部剧的监制是2017年离开新传媒的戏剧组前掌舵人袁树伟，黄思恬表示也特别想和他合作，透露开会时，他告诉演员可以自己加戏，也交代要将角色生活化。

完整报道，请翻阅2021年4月17日的《新明日报》。