《浪姐2》成团名单出炉 那英夺冠被疑假唱 张柏芝落选网民骂翻

（综合讯）中国真人秀《乘风破浪的姐姐2》昨天进行成团之夜，那英、容祖儿、杨丞琳、周笔畅等14位姐姐使出浑身解数，争取7人组团出道。只是竞演过程中插曲不少，拥有惊人歌唱实力的那英遭质疑假唱，中国网民更不满最终成团名单没有张柏芝，大骂制作单位只是利用张柏芝炒作节目。

天后那英昨晚在节目中献唱新歌《回声》，一开口就让观众如痴如醉，不料中途麦克风还没拿起，现场竟传出歌声，那英连忙转过身，看着后方播放录制《浪姐2》一路辛苦走来的侧录影片，好像不想让人看见她哽咽的模样，但网民质疑她是假唱，意识到穿帮了，赶紧转身掩饰。也有网友指出她2分06秒时唱错歌词，应该是真唱。

不过，那英依旧以第一名的成绩成团出道，其余成团姐姐依序为周笔畅、杨丞琳、容祖儿、王鸥、杨钰莹与吉克隽逸。

节目组被轰利用张柏芝炒热度

堪称本季节目话题人物的张柏芝，被网民封为遗珠，更留言替她叫屈，纷纷留言“很多人会说她实力不行，但这本身就是粉丝观众投票的啊，之前公布的资料，柏芝姐姐本来在很靠前的位置，再说女团靠颜值出道的也不少吧”“张柏芝就是被找来帮节目组带热度的工具，票数这么高都没成团也太假了吧”。

张柏芝在比赛中的感言更是令粉丝听了心酸又感动，她一开始就说自己很想哭，坦言自己出道以来就是一个演员，也不知道怎么在舞台跟得上其他姐姐比拼，但哪怕她不懂飞，也会努力去跑，希望在节目结束后，自己还是以前那个不放弃的张柏芝，一直往前走。

杨丞琳夺第三 老公李荣浩放闪

杨丞琳在《乘风破浪的姐姐2》每集演出都登上微博热搜，人气再攀高峰。昨晚，她以第3名最终成团。她提到20年前自己以女子组合出道，没想到20年后在这个舞台又有机会成为女团。她也透露决赛夜前一晚，老公李荣浩问她需不需要打电话帮她投票，她说不用，来这边不是为了成团，所有姐姐才是来到这节目最大的奖。得知结果后，李荣浩在微博发文说“等会好好庆祝，等你回来”，大半夜还放闪。

昨晚在“复刻秀”环节中，杨丞琳和另外2位团员演唱组曲《所有人都在玩手机》，以前被称“可爱教主”的她坦言，自己其实非常排斥做太甜美可爱的舞蹈动作，但这首歌就是要表现可爱和活力，对她的粉丝来说，绝是在视听上很新鲜的感受。