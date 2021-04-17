《U选1000》下周一起倒数 真人秀歌曲和网络神曲最抢眼

周杰伦、孙燕姿、五月天、林俊杰和华晨宇掀格斗，真人秀歌曲与网络神曲最抢眼！

迈入第9个年头，电台UFM100.3年度盛事“U选1000”投票昨天正式结束，下周一（4月19日）起，一连两个星期开始倒数，直到30日推向最高潮，迎来“终极倒数”。

根据宣传资料，今年“U选1000”较大的改变是，许多经典歌曲的排名往后退，而1000大榜单当中涌入了不少因音乐综艺节目走红的歌曲，以及网络神曲，这些歌曲的票数甚至压倒了许多大咖歌手，据说甚至挤入前200大的排名。

菲道尔的《阿拉斯加海湾》红遍网络，是否能挤进前10大？（图 / 互联网）

UFM100.3副音乐总监胡天培说，和往年比较，网络歌曲、或跟音乐综艺、真人秀有关的歌曲，明显是最突出的，都有很好的成绩。

天培也说，当然大咖歌手也有不俗的表现，像在投票阶段，周杰伦、孙燕姿、五月天、林俊杰和华晨宇的粉丝们投票依然如往年般激烈，不过，张惠妹、S.H.E与

张学友的歌迷则略显疲态，“但值得注意的是，李荣浩、薛之谦、周深、毛不易、卢广仲、张艺兴等的人气明显更高。”

除此之外，天培也透露，一些资深歌手如张清芳与叶蒨文的歌曲也获得粉丝们的再度青睐，有不错的成绩。

究竟哪些歌曲会进入1000大？哪位天王或天后的歌曲会是本届“U选1000”的榜首歌曲？那你就得密切留意从下周一起，一连两个星期的空中倒数，“终极倒数”则将在30日（星期四）以广播、面簿直播双现场同步进行。

“U选1000”是由新加坡农产品成春鸡蛋赞助。