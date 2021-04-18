红星大奖2021—颁奖典礼

8／U频道 晚上7.00

这一届红星大奖选择在樟宜机场举办年度娱乐盛典，向国人和世界发出再次起飞的讯号。除了不一样的红毯走秀，开场表演由艺人和航空业工作者合作呈献一场令人感动的舞台剧。港台艺人也将在海外两地特设的红星大奖会场颁奖。由于两届《红星大奖》合并举行，奖项入围者多达七人，扑朔迷离的战情，今晚揭晓。

神偷次世代 Skyline Cruisers

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.15

主演：黎明、陈小春、舒淇、杜德伟、郑雪儿。讲述治愈癌症的药物被盗，国际神偷组织的四名顶尖成员冒险前往马来西亚将其夺回。

青蜂侠 The Green Hornet

Fox Movies（星和Ch622，新电信Ch414） 晚上9.00

养尊处优的布里特瑞德（Seth Rogen饰）因父亲忽然离世，被迫开始经营庞大的报业集团。父亲的员工加藤（周杰伦饰）是空手道大师，能磨制美味的咖啡，还是出色的机械师。加藤制造了一部无坚不摧的战车“黑美人”，两人打着“青蜂侠”的名号，开始在夜幕下的洛杉矶打击各种犯罪。洛杉矶黑道大哥查德诺夫斯基决定不借代价铲除青蜂侠。危机重重之际，布里特父亲意外身亡的真相也逐渐浮出水面……

我的危险妻子

My Dangerous Wife e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

主演：金廷恩、崔元英。翻拍自同名日剧，结婚六年的允哲和载京表面是人人羡慕的夫妻，但允哲对事事追求完美的妻子感到厌烦，每天只顾埋头工作。允哲因经营不善欠下巨额债务，急需继承庞大遗产的妻子帮助，允哲为偿还债务，与同事善美勾结，计划除掉妻子。要实施计划的当晚，妻子却失踪，只有绑架犯留下拿赎金保命的纸条……