《红星大奖》前夕丧母 陈泰铭今晚缺席

《红星大奖》前夕，阿哥陈泰铭昨夜（4月17日）泪诉母亲病逝，今晚将缺席《红星》。

《新明日报》获悉泰铭母亲噩耗，昨晚漏夜致电给他给予慰问，泰铭忍着丧母之痛接受《新明日报》访问，期间数次忍不住哽咽。

泰铭透露，母亲于昨早因腹主动脉瘤爆血管，在家已感到呼吸困难，后更陷入昏迷，泰铭接获外甥通知紧急召唤救护车，救护车约15至20分钟赶到，送入盛港医院之后，医生几番抢救但不果，由于腹主动脉瘤爆血管导致心脏衰竭，泰铭母亲撒手人寰，享年82岁。

泰铭伤心表示，“母亲最近入院6天，刚出院三天，由于她小腿疼痛，每个星期一我都会带妈妈去中华医院接受针灸治疗，没想到……”

泰铭的母亲是传统东方女性，不忍见儿子为她奔忙，还对泰铭说：“真是麻烦你了……”

说到这里，泰铭语气哽咽：“她是我妈妈，身为儿子尽孝道非常应该啊，但妈妈总是担心麻烦到子女，还当着我的面说了很多客气的话，妈妈曾说过，她的心愿是希望有机会抱一抱曾孙，我记得自己还跟妈妈说，那你一定要活久一点啊。”

如今心愿未了，老人家撒手人寰，一切来得过于突然，泰铭哭说：“我真的、真的无法接受！我受不了啊！”

泰铭透露，母亲生前是个很听话的病人，高血压控制得不错，但多年前曾被发现腹部长了一颗主动脉瘤，后来发现脑部也有，只是腹部的主动脉瘤长到7公分，最近一次入院，医生曾嘱咐有爆血管危险。

泰铭透露，母亲在家中昏迷，他接到消息心焦如焚，似有不详的预感，立即通知妻子莉萍，以及家中其他亲人，“去到医院，医生仍努力抢救，但我见到母亲因血不够，脸色开始变……”

泰铭原本今晚将出席《红星大奖》，至亲骤逝给他的打击很大，他感叹：“我不想出席时心情会影响到其他人。”他提出不出席申请，获得主管体恤。

“我其实也准备了《红星》服装，但母亲全都看不到了。”

泰铭今年入围《红星》30大，对于能否攻入10大，他向来抱平常心，但对于好些来自中国的粉丝积极为他投票深表感恩。

泰铭慈母许亚历治丧处为宏茂桥10道第556座组屋。追思会订于明天（4月19日，星期一）与20日（星期二）晚上8时正举行，21日（星期三）早上9时45分盖棺聚会，灵柩引至万礼火化场Hall 4，于10时45分进行火化。

母等不到三喜之日

5月23日是慈母82岁生日、莉萍母亲快乐诞辰，也是泰铭与莉萍结婚纪念日。

泰铭哽咽表示，每一年的5月23日都是三喜之日，既是慈母寿诞、莉萍母亲生日，也是他与莉萍的结婚纪念日，很遗憾的是，慈母今年再也等不到她生日那一天。

鼓励莉萍出席《红星》

昨晚，莉萍与泰铭一起守灵直至凌晨，泰铭劝莉萍出席《红星》盛会，“灵堂有我守着就可以了。”

“工作是工作，我母亲欣赏敬业的人，我深信她在天之灵一定会谅解的。”