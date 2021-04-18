今年第五人 香港资深演员王钟病逝

曾执导发哥电影，与吴孟达为老搭档，香港资深演员王钟因病去世，享年74岁！

继李香琴、吴孟达、廖启智、黄树棠之后，已经有多位老戏骨相继离开人世。

据港媒报道，曾演出周星驰《武状元苏乞儿》“莫老三”一角与吴孟达搭档，也曾执导周润发主演的《长短脚之恋》的香港资深男星王钟日前因病离世，享年74岁，将于20日设灵，翌日出殡。

王钟原名姜佩君，是姜大卫的表哥，1969年他加入邵氏担任武师，在七八十年代改当演员，参演电影超过70部，包括《武状元苏乞儿》《人海孤雄》《警察》《黑社会》《新独臂刀》等。

在邵氏时期，王钟经常为狄龙、姜大卫跨刀，演出张彻电影，多以配角姿态登场，80年代转型当导演，以一部《金手指》开启了香港写实警匪片的潮流，被誉为写实警匪片导演祖师，他也曾执导过《长短脚之恋》与周润发合作。

在1970年至1980年代初，王钟曾为丽的电视主演过以警匪为题材的电视剧《大丈夫》《大控诉》等剧，但在1981年，他因被批评“高薪无号召”，王钟与潘志文、朱江等人遭到丽的电视解约，自此之后，王钟主要以演出电影为主。

与吴孟达去世时间 相隔不过两个月

王钟生前与吴孟达是老搭档，两人去世时间相隔不过两个月。吴孟达与王钟的感情很好，两人1993年在《武状元苏乞儿》里的搭档充满默契，给观众们留下了很深刻的印象。

后来王钟淡出电影圈，有指曾移居澳大利亚，后来回流香港，于2005年出演了杜琪峰执导的《黑社会》，2011年的时候也曾在电影中客串。

王钟的弟弟是艺人王青，表弟姜大伟透露，他是从朋友口中听到表哥离世的消息，但因已失联数十年，未能联络到其家人，“我们找到王钟姨甥的电话，但他没回复，可能想低调，我只是想看看有什么可以帮忙。”

姜大伟指出，小时候和王钟感情很好，两家人住楼上楼下，经常一起去玩，是儿时玩伴。