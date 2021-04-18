林志颖改建50年老房变豪宅

（台北讯）开了建筑、科技、摄影和赛车公司，46岁林志颖“斜杠”跨足四领域，改建50年老房变豪宅。

早在“斜杠”一词流行前，46岁的林志颖就已经跨足各领域，开了科技、摄影、赛车公司，他去年以“璞亿建设”董事身份正式投入房地产战局，日前，他手持金铲子为公司建案处女作“璞园丹阳”动土。该建案将改建50年的老房子，总户数仅17户，有39和67坪两种坪数。

“璞园丹阳”对林志颖而言有特别的意义，因为这个建案地点靠近他的童年老家。林志颖说，老家当年发生火灾，大家都不在家，他才读幼稚园，突然被叫回家，看到家里一片全黑，物品被烧光，留下很深的印象。

动土仪式当天，林志颖手持的金铲子全长69公分，红色的握柄象征鸿运当头，中段原木16.2公分象征添丁，杆上别有红色彩带来好“孕”兆。他和老婆陈若仪的长子Kimi今年11岁，双胞胎儿子Jenson、Kyson也已5岁，他笑说：“铲子等于产子，而且是有三个男生的铲子。”习俗中，把铲子反过来放有助于生女儿，没千金的林志颖是否有意收藏？他马上摇头说“不用了”。

‘斜杠歌王’萧敬腾认真经营副业

萧敬腾则是一名“斜杠歌王”，认真经营副业。近日，他斥资1.5亿台币（约706万新元），插旗全新餐饮品牌“傅面面”，首家门市昨天在成都太古里开幕。他在圈内人缘好，包括小S、王嘉尔、李荣浩、周杰伦、林心如、林俊杰、张信哲、舒淇、关之琳等星友都录制影片祝贺。他也宣布，手摇饮“署茗职茶@AtTea”新加坡首家门市会在27日开幕。

