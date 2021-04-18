“零负评男神”姜河那疑卷入张紫妍轻生案

（综合讯）“零负评男神”沦为下一个徐睿知？姜河那被爆与张紫妍轻生案有关。

以韩剧《虽然是精神病但没关系》爆红的韩国女星徐睿知，最近因为与前男友金正贤的对话曝光，宛如“恐怖情人”的行径加上霸凌、整形黑历史一一被起底，形象彻底崩坏。早前，神准爆料徐睿知曾与金正贤、金秀贤、金秀贤表哥以及“东方神起”成员允浩交往过的韩国媒体人金容浩，近日在个人YouTube频道上传一部预告影片，表示将公开以“零负评”形象著称的男星姜河那与张紫妍案的关系，引发舆论热议。

曾任娱乐记者的韩国网红金容浩，日前上传一部名为“姜河那与尹智吾的关系”的六分钟预告片。影片一开始先提及张紫妍案于前年再审，她的同门师妹尹智吾当时以目击证人身份努力为张紫妍翻案，后来却因涉嫌诈骗飞往加拿大，遭到警方通缉。曾拍韩剧《花样男子》的张紫妍于2009年轻生，她生前疑被迫陪睡及陪酒换取工作。

金容浩在片中公开检方报告书的部分内容，指张紫妍生前经常出席酒局，但尹智旿就因为无份出席而深感被孤立，并指尹智旿在张紫妍死后以性感造型做网上直播赚钱，根本没有因为张紫妍去世而感到伤心，只是为了钱与热度才出庭。影片最后更突然出现姜河那的照片，并写下“姜河那到底与张紫妍事件有什么关系呢”，预告将在今天（18日）的直播中公开内容。

曾夺百想视帝

现年31岁的姜河那，曾以电视剧《山茶花开时》拿下第56届百想艺术大奖电视部门“男子最优秀演技奖”。他是首位1990年后出生的百想视帝。他出道多年，因为形象正面，被誉为零负评男星，甚至有“美谈制造机”的美名，新电影《雨和你的故事》也即将上映。然而，金容浩早前的爆料真实度甚高，如今爆料姜河那与张紫妍案有关，在韩国引爆热议。

完整报道，请翻阅2021年4月18日《联合晚报》。