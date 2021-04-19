陈罗密欧、陈凤玲失帝后 网民抱不平

陈罗密欧和陈凤玲大热倒灶无缘拿下视帝视后，网友替他们抱不平！

《红星大奖2021》昨晚（4月18日）在星耀樟宜雨旋涡及第四搭客大厦圆满落幕。颁奖典礼今年首度在樟宜机场举行话题和新鲜感十足，整体流程顺畅，节目制作也相当用心，能够邀请到海外大咖如Ella、蔡康永、陶晶莹、吴君如、梁咏琪等担任颁奖嘉宾也让典礼生色不少。

赛前备受看好的视帝后大热门陈罗密欧和陈凤玲最终双双被踢出局，让不少人大感意外，陈凤玲在“10大最受欢迎”奖项中也落败，无法如愿收集到个人的第10个“最受欢迎”奖座，不能登上“神台”。

陈凤玲昨晚在台下等候成绩公布时看得出相当紧张，但知道希望落空后仍保持笑容，很有风度。她事后告诉《联合晚报》：“今年能入围最佳女主角，我已经觉得是个很大的恩典。宣布成绩的时候，当然心情还是会紧张的。坦白说，没拿到奖，是一种鼓励，身为演员还是有很多可以和需要经历和学习的。”

她坦言一直抱着10大最受欢迎一奖没有“包拿”或者”包进”的心态，“所以不会非常失望。当然如果昨天能抱个奖座回去，会是个喜事。颁奖典礼结束后，收到身边的演员朋友，媒体朋友，家人朋友，观众的温暖，我觉得好可贵，很感谢，心里想，这可能比拿第十座宝座来得更加可贵。”

陈凤玲感谢支持她的朋友和粉丝，“谢谢你们花时间，上网投票！你们的留言也让我非常感动！”她也向妈妈喊话：“妈妈一直很期待我在颁奖礼上的成绩，想借这个机会跟妈妈说：‘抱歉昨天让你一度难过但是，能入围已经是个肯定，谢谢你妈咪，我爱你！’”

陈罗密欧在《快乐王子》饰演妥瑞氏症患者，演出有突破，被多家媒体点名为视帝大热门。落选视帝的他说：“以我自身的经历，呼声越大失望越大，所以我很早就告诉自己要以平常心去看待。但还是非常紧张，揭晓名字的那刻，我的心跳到不行！可是，当一叫阿武的名字后就冷静下来了，因为有心理准备。”

他并非空手而亏，昨晚顺利成为10大男艺人，而且是第一个被叫上台的。节目画面上可见，他听到自己的名字后顿时松了一口气，他说：“如果最后一个被叫上台，真的是会紧张到‘尿裤子’！”

艺人感到惋惜

陈凤玲今年是“听牌”艺人之一，其他两位郑各评和周崇庆都顺利拿下最后一座10大，唯独她希望落空。

刘子绚、蔡琦慧、方展发和罗美仪受访时都对陈凤玲不进10大感到可惜。最后一个上台领“10大最受欢迎女艺人”的罗美仪说：“宣布我得奖时我看到凤玲有些失落，当下觉得有些内疚，感觉我拿走了她的奖……希望明年她能如愿得奖。”

刘子绚透露宣布10大成绩时她向陈凤玲打了眼色，“因为我以为凤玲会拿奖，很抱歉我给了她错误的信息，明年我会为她投票！”

陈凤玲在《森林生存记》的搭档方展发受访时有些懊恼地说：“我可能事前给了她压力，但其实她没得奖也是给了其他新人一个机会，换做是我没得奖的话，我会这么安慰自己。”

蔡琦慧也为陈凤玲落榜感到意外及失望，“她有很多粉丝的支持，在《森林生存记》的演出也有突破，我心里是支持她的。”