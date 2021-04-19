《花木兰》入围奥斯卡服装设计 中国观众吐槽难置信

第93届奥斯卡电影颁奖礼下周举行，这次虽然因为入围的华裔导演赵婷涉及“辱华”言论，中国观众看不到颁奖礼的转播，但因为有刘亦菲主演的《花木兰》获得最佳服装设计、最佳视觉效果两项入围，还是引起一些讨论。

对于《花木兰》最佳服装设计、最佳视觉效果这两项入围，网民似乎不太领情。有媒体报道指，连刘亦菲得知消息后，在社交平台都表现得无法置信，因为《花》被大家吐槽最多的就是电影中的服装、化妆和道具。

片中，刘亦菲的“额黄妆”、扮演女巫的巩俐全身插满羽毛的暗黑装扮，还有皇帝的佩戴的帽子都引起网民疑惑，说过于充满异域风情，比如非洲色彩。

尤其对于帽子，网民拿中国剧《清平乐》里王凯的皇帝扮相相比，问说：什么时候中国皇帝的帽子变成这样了？

戏中曲裾深衣被酸过时

花木兰身上有点缠绕感的紫色长裙被中国媒体指出现于西汉年间，又名曲裾深衣，即一种续衽绕襟的服装。它后片的衣襟接得很长，加长后的衣襟形成了一个三角形，经过背后再绕至前襟，就可以缠绕在腰上。花木兰的时代是魏晋南北朝，这个时候流行襦裙，曲裾深衣几乎已销声匿迹，属于“过时款”。网民酸：花木兰是穿越了吧？

媒体以《长安十二时辰》《清平乐》《后宫·甄嬛传》《延禧攻略》等中国剧被网民称赞服化道讲究细节的作品，点出中国国内的影视剧在服装方面更加贴近“史实”，而国外更加注重多元表达，用夸张的手法去表现具有代表性的特点，将电影的艺术性渲染浓烈；两者对服装方面不同的艺术理解和追求，造成了对于古代传统服饰的不同看法。

不少网民也认为《花木兰》的服装颜色选择用力过猛，因为它是迪士尼出品，所以要符合色彩丰富斑斓的风格。片中，设计师研究如何利用不同的颜色表达不同的意义，比如刘亦菲参军时穿的红色戎装，导演认为，这是中国很有代表性的颜色，不仅散发着无限的热情、爱，也代表着木兰身上释放的力量。紫色穿搭配上“额黄妆”则为了彰显年代特点，让人记住这种具有传统特色的印记和符号。