《红星大奖2021》颁奖典礼 众星“无罩”引爆热议

《红星大奖2021》艺人集体“无罩”出镜，引来广大网友热议，新传媒受询指出一切根据防疫规定进行。

本地年度娱乐盛事《红星大奖》昨晚（4月18日）在樟宜机场第4搭客大厦和星耀樟宜（Jewel Changi）的汇丰银行雨漩涡（HSBC Rain Vortex）隆重举行，现场星光熠熠。

但不少观看线上直播的观众发现，这些阿哥阿姐亮相时都没有戴上口罩或透明保护罩，纷纷涌入面簿不解问：为什么全部艺人都不戴口罩？防疫条例不是规定只有在做激烈运动时才不需要戴口罩？为何一众红星都“无罩”登场？

有网友拿《红星大奖》与香港TVB《万千星辉贺台庆》作比较，指出疫情底下，为安全起见，香港电视明星走星光大道或上台领奖时，都戴着透明面罩，安全措施非常到位。

因此不少网友昨晚好奇问，是不是因为红星穿着华丽，不想被口罩影响出镜亮丽？也有网友表示，防疫口罩很重要，艺人应该立起正面示范，不是为了在镜头美美而“无罩”示人。

红星集体“无罩”，在社媒上涌入一堆网友的疑惑与不解。

当局规定：须提申请 最多20艺人可不戴口罩

为解除公众疑惑，记者查询得知：据资讯通信媒体发展局在网站上发布的规定，从去年8月18日起，那些需要更多人员，如节目制作、广告拍摄、电影与纪录片拍摄等，可允许最多50人在拍摄现场。

无论任何时候，都只能让最多20名表演者或艺人不戴口罩，相关公司须跟当局提出申请。

若摄制团队为上述规模，就不能有任何现场演唱的表演，也不能有一般观众，一米的安全距离规定也得遵守。

另外，媒发局网站的问答部分也提到，建议艺人在化好妆后可戴面罩，然后进入拍摄前才拿下，完成拍摄后再戴上。

新传媒强调 安全是重中之重

针对艺人镜头前都没有戴上口罩，新传媒回复《新明日报》询问时指出：“本届《红星大奖》颁奖礼是根据资讯通信媒体发展局（IMDA）的指导原则进行的。主办方也确保所有参加本届红星大奖颁奖礼的艺人及幕后工作人员都有遵守社交安全距离，即便是因为拍摄角度问题，让有些人看起来好像靠得很近。”

针对观众提出，为何电视画面中出现艺人在台下也都没戴口罩，新传媒宣传人员强调，公司完全遵从资讯通信媒体发展局的指导原则，并无不当之处，不会对此多做补充。

完整报道，请翻阅2021年4月19日的《新明日报》。