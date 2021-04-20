“过江CP”不入10大 红星赛制有时差？

本地剧《过江新娘》大受欢迎，剧中的男女主角“过江CP”徐彬和黄暄婷却不入10大，赛果让人意外，网友纷纷为他们叫屈。

《红星大奖》10大的成绩是来自50%抽样调查结果及50%网上投票，抽样调查是在2020年的12月进行的，当时《过江新娘》尚未播出，因此不利于“过江CP”角逐“10大”。

不过这也带出比赛机制并不能很好地反映现实的弊端，像今年1月份播出的《过江新娘》这么火红，男女主角大受欢迎却没有得人气奖项，难怪让观众和网友无法接受。

对于落选10大，徐彬在典礼后受访时说：“心情肯定会有一点点失落。粉丝非常卖力地帮我们投票，他们还用剧中‘世杰’和‘芳草’的话，要我们‘滚进10大’……让他们失望了。没关系，我们明年再来。”

10大最受欢迎男艺人有几位老将，原以为纯线上投票方式对年轻艺人有利，但结果并非如此。徐彬对此说：“我其实有点诧异，毕竟是网上投票。但前辈们为这个行业贡献了这么多年，奖项是对他们的一种肯定。”

黄暄婷回复《联合早报》时说：“我的心情还好，只是觉得有点对不起支持我的观众朋友，因为他们每天都在帮我投票。虽然没有得奖，但我觉得自己赢了好多，身边有那么多支持我的朋友，我觉得自己已经是赢家了！”她觉得获得许多人支持的《过江新娘》，可以再接再励，角逐明年红星大奖的专业奖项。

《红星大奖 2021 》部分得奖名单

最佳戏剧：《我的女侠罗明依》

最佳男主角：戚玉武《我的女侠罗明依》

最佳女主角：郑惠玉《单翼天使》

最佳男配角：王禄江《我的女侠罗明依》

最佳女配角：钟琴《天空渐渐亮》

常青演绎奖：金银姬

最佳新人：张哲通《森林生存记》

最佳综艺及资讯节目主持人：权怡凤《权听你说》

最佳资讯节目：《线人3》

最佳综艺特备节目：《红星大奖2019》

最佳综艺节目：《三把刀》

10大最受欢迎男艺人：陈罗密欧、陈泓宇、陈澍城、方展发、Pornsak、陈泂江、陈建彬、周崇庆、郑各评、郭亮

10大最受欢迎女艺人：刘子绚、林慧玲、林湘萍、蔡琦慧、金银姬、雅慧、洪凌、郭舒贤、黄思恬、罗美仪