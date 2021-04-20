无线推限厨令 黎诺懿“封刀”

最近无线大股东黎瑞刚公开指饮食节目泛滥，内容未能创新，直指“不能老是天天在做菜”，连汪明荃也认同表示“早午、晚上什么节目都加了下厨环节，好闷！”

相关饮食节目即时被搁置，首当其冲的是近年因节目《疫境厨神》而人气急升的黎诺懿！

他原定于本月底出发到中国为无线拍摄一个介绍深圳及上海等地特色餐馆的节目，因“限厨令”临时叫停，其他王牌饮食节目包括肥妈的《食平D》系列及李家鼎的《阿爷厨房》等也未能幸免。

被迫“封刀”兼“挂锅”的诺懿无用武之地，“疫境厨神”逆境求生，在主动出击下终有机会拍摄中国网络大电影。

黎诺懿受访表示：“这次拍摄的网络大电影全部都是中国演员，只有我一个香港人。（担心你的港式华语吗？）不担心，人家都听得懂（酬劳？）好过TVB。”

疫情下不少艺人失业，问他是否感到前路茫茫？他直言从不担心，想法向来正面，相信好事自然来。

暂时未能拍饮食节目会否感到可惜？他乐观地说：“不会，之前做《疫境厨神》与《今晚请客》两个节目，煮了超过100道菜，让大家知道我有厨艺已经无憾。”

李家鼎：艺人好被动

李家鼎对于公司向饮食节目下禁令直言不知情，说：“不觉得可惜，无所谓，我本身是演员，只是中途找我去做烹调节目，艺人好被动。”

《煮场》中西合璧 获利添食

虽然无线不少饮食节目暂时要搁置，但由中厨黄亚保（保哥）及西厨张锦祥（Ricky）联手打造的饮食节目《煮场争霸》却可“出生天”，加码再开新一辑！

《煮》每集会找嘉宾提供食材，开播以来口碑佳、话题度高，连保哥及Ricky人气也大大提高。

有见《煮》反应热烈，加上是最多贊助商支持的节目，无线决定加码，拍摄新一辑并名为《煮场挑战赛》。

节目于本月底正式开拍，预计5月播出。