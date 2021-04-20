张为：进10大像爬喜马拉雅山

失意“10大最受欢迎男艺人”奖，78岁资深男星张为不失望：“就像爬喜马拉雅山，路途遥远，不容易爬！”

入行超过半世纪的70年代“综艺一哥”张为今年惊喜入围角逐《红星大奖2021》“10大最受欢迎男艺人”，但在前晚的《红星大奖2021》中，张为却和“10大最受欢迎男艺人”的奖项擦身而过，让不少粉丝与观众感到惋惜。

对于自己落选，张为昨午接受《新明日报》访问时说：“我不觉得失望，一开始我就觉得入围‘10大’好比往西藏高原走，之后，又感觉自己好像在爬喜马拉雅山，路途遥远，不容易爬。”

如今说来，似乎一早就预料自己会落败，他笑着说：“我们这群资深演员怎么和年轻演员竞争呢？”

他也说自己被提名入围后，曾经被网友在面簿批评他说“这么大的年纪还和年轻人争，放开吧！”所以，他原本都不打算玩，可是一班圈中好友则认为既然这是一场游戏，就发起了“催票行动”帮他拉票，看到他们的热情，张为说：“我不能拒绝他们，就一起玩一把吧！”

尽管自己觉得胜算不高，但在当晚揭晓“10大”时，张为还是有点“小紧张”，他忆述那瞬间的情形，“当颁奖人Ella说，接下来的得奖人名字是两个字，而在台上的澍城又指着我，当下我的心确实有‘噗通’了一下，但很快地就回复正常，之后Ella念出郭亮的名字，我也不觉得失望。”

张为总结地说：“得奖的话，我就上台领奖致感谢辞，没有得奖，就为得奖者鼓掌，就当着是参与，心情是平静的。”

虽然如此，张为说还是得感谢投票给他的亲友和粉丝们，尤其那班发起“催票行动”帮他拉票的圈中好友，他感觉自己亏欠了他们。

“当天傍晚5时到晚上8时，我在面簿上还看到他们不但为我投票，还很积极地帮我拉票。”

问他以什么方式感谢这群好友？

张为答道：“我由衷地感谢他们的热心和温情，不是请吃一顿饭就能代表我对他们的感激，这是无法用言语来形容，他们重情重义，我永远铭记于心。”

明年卷土重来？称“没有寄望”

今年没得奖，张为明年卷土重来？

记者问张为大哥，是否会寄望明年再次入围“10大”？

张为说，没有寄望，“入围10大与否，取决于自己有多少部作品出街，这也得看自己接了多少部戏，能接多少部戏，不是自己所能决定的，完全得看电视台是否会有适合的戏找我去拍。”

完整报道，请翻阅2021年4月20日的《新明日报》。