拍《永生战》演前特工 直白台词难倒孔刘

主演《永生战》扮演垂死的前特工，孔刘竟被直白的台词难倒！

韩国两大男神孔刘和朴宝剑主演的电影《永生战》在本地上映中，片中饰演“复制人”的朴宝剑高唱军歌，由孔刘扛下宣传电影的重担。孔刘在片中扮演垂死的前特工，负责将史上第一个复制人“徐福”朴宝剑护送到安全地点。记者看了电影，觉得论角色难度，对实力派的孔刘而言应该是小case。

然而，孔刘接受电邮访问时说，自己被直白的台词难倒了，“我的对白是很直白的，但我不太习惯这样子的对白，要把台词说好并不容易。”

他举例，其中一场戏中，角色陷入寡不敌众的局面，自知胜算不高，仍将枪口对向众敌，“角色想着‘反正我会死，我要在死前直话直说’，我必须双眼冒火地说以下对白‘如果你们获得永生，你们也会在人间地狱活着’，这句不好消化，曾跟导演反映。”不过，孔刘如今回看画面，觉得那场戏的呈现确实留下深刻印象。

思索生命“期限”下 该如何活得最好

《永生战》探讨生死课题，片中，有反派为了“永生”而无所不用其极。对于生死，孔刘认为：“人类很脆弱，生命有期限，无法逃脱死亡的恐惧。面对死亡时，我觉得更重要的是要克服对死亡的恐惧。与其去想能活多久，这部电影让我思索，在‘期限’下该如何活得最好。我觉得这就是这部片想传达的信息。”

想起年轻的自己 孔刘看出朴宝剑‘有些担忧’

《永生战》促成孔刘与朴宝剑的首度合作。孔刘谈到搭档时说：“跟大家知道的一样，他是一位认真、有礼貌的演员。在片场的他总是很勤奋，是一位很好的晚辈。”

两人相差14岁。孔刘说，朴宝剑令他想起年轻的自己，“不是指我们很像，而是同为男演员，我可以明白年轻的他所面临的挑战和顾虑，看得出来他（对于事业）应该有一些担忧，所以会特别关心他。”

韩国票房问鼎冠军 本地首周末票房达17万

《永生战》在韩国票房问鼎冠军，本地方面，电影上周三（14日）预映、周四（15日）公映，首周末票房达17万新元，在上周末的票房榜中排名第三，落在《真人快打》（Mortal Kombat）和《哥吉拉大战金刚》（Godzilla Vs Kong）之后。

片商Clover Films的老板林德今早受访说，目前票房不算特别吸金，但仍是亚洲片之冠，他分析，此片上映期一延再延，观众搞混上映期，可能影响票房。林德对电影有信心，今早开出50万的票房目标。