唱《城里的月光》遭网民恶评 董姿彦落泪：留言好残暴

本地歌手董姿彦在《红星大奖2021》颁奖典礼上献唱经典歌曲《城里的月光》遭毒舌网友批评，令她难过落泪并在社交平台Instagram（IG）限时动态抒发感受：“面簿上的留言好残暴。”

今年的《红星大奖》首次在樟宜机场举行，董姿彦受邀担任表演嘉宾之一。她在星耀樟宜的雨旋涡前演唱电视剧《豆腐街》主题曲《城里的月光》（原唱许美静），在小提琴的伴奏下重现经典。但不少网民对她改编的版本并不买账，纷纷在面簿和网上论坛留言批评她“唱得好难听”、“好好的一首歌被你唱得有气无力”、“像唱歌剧”、“头发好丑，而且把歌曲破坏了”等，还有人认为她不该高估自己的能力，随意改编原曲。

董姿彦昨天（4月19日）在IG贴文透露自己深受网民的留言影响，直指这些批评“残暴”，她以英文写道：“当然一定会有酸民，人们可以有自己的意见，我也明白面对大众的批评是身为公众人物的一部分。但新加坡观众必需开始明白什么样的观众就配得上什么样的演出。”她直言：“很不幸的，我怀疑即使今晚是由我的偶像许美静演唱，她也将同样面对严酷的批评。”

叶良俊林倛玉 为董姿彦打气

董姿彦稍后再贴文写道：“我很少贴上负面的内容，但我也在学习让自己表达感受。”她表示希望接由抒发情绪得到慰藉。她深夜再贴文，透露自己已经“没事了”，有网友在贴文底下表示支持她，歌手和艺人如叶良俊、郑各评、林倛玉、龚芝怡、美心等也留言鼓励她。

叶良俊留言说：“选择重绎一首经典歌曲是向原唱者的致敬；而不是想取代她的心机。喜不喜欢效果当然是每位听众的权利。但至少请别怀疑歌手的努力，创意和诚意。Joanna是一位很有才华的艺人。我欣赏她的歌艺和为人。”林倛玉则鼓励她：“生命中有很多‘不值得’的（别逼我唱这首歌），就别去在意了。你要记得哦，在我们心中你是最美的，最亮的，最棒的！”