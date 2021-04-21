董姿彦改编经典遭恶评 歌手艺人留言鼓励 订户 来自 / 联合早报 文 / 李妙音 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 改编经典歌曲《城里的月光》遭网民批评，董姿彦坦承心情受影响，不过已经平复。（新传媒提供） 字体大小: 小 中 大 本地歌手董姿彦在《红星大奖2021》颁奖典礼上献唱经典歌曲《城里的月光》遭毒舌网民批评，她在社交平台Instagram发文透露自己为此难过落泪，但经过一夜的沉淀，她昨天在回复《联合早报》时说：“发文之后有很多观众和业内朋友私讯信鼓励我，让我很欣慰。调整自己的心情后，我现在也没事了！今年的《红星大奖》4月18日在樟宜机场举行，董姿彦当晚受邀担任表演嘉宾之一。她在星耀樟宜的雨旋涡前演唱电视剧《豆腐街》主题曲《城里的月光》（原唱许美静），在小提琴的伴奏下重现经典。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 “带轮子的家”再出发 任时完为前辈学泡咖啡 观众大声说