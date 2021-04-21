董姿彦改编经典遭恶评 歌手艺人留言鼓励

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来自 / 联合早报

文 /
李妙音

发布 / 2021年4月21日 5:00 AM

改编经典歌曲《城里的月光》遭网民批评，董姿彦坦承心情受影响，不过已经平复。（新传媒提供）
改编经典歌曲《城里的月光》遭网民批评，董姿彦坦承心情受影响，不过已经平复。（新传媒提供）

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本地歌手董姿彦在《红星大奖2021》颁奖典礼上献唱经典歌曲《城里的月光》遭毒舌网民批评，她在社交平台Instagram发文透露自己为此难过落泪，但经过一夜的沉淀，她昨天在回复《联合早报》时说：“发文之后有很多观众和业内朋友私讯信鼓励我，让我很欣慰。调整自己的心情后，我现在也没事了！

今年的《红星大奖》4月18日在樟宜机场举行，董姿彦当晚受邀担任表演嘉宾之一。她在星耀樟宜的雨旋涡前演唱电视剧《豆腐街》主题曲《城里的月光》（原唱许美静），在小提琴的伴奏下重现经典。

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