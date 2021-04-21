记得黄俊雄、许振荣的好 订户 来自 / 联合早报 文 / 李亦筠 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 黄俊雄（左）与许振荣同意私下解决彼此的“误会”。（互联网） 字体大小: 小 中 大 本地演员黄俊雄拍戏时遭台湾演员李沛旭“霸凌”的新闻发酵过程中，牵扯出媒体人杨君伟，艺人马艺瑄、陈汉玮、许振荣和林汐。杨君伟透露主持电影首映时，遭李沛旭吼“滚出去”；马艺瑄说拍戏遭资深艺人当透明人；陈汉玮被质疑讽刺马艺瑄；许振荣疑似点名黄俊雄霸凌其旗下艺人林汐。我的同事蔡欣盈在上周三专栏文章《“霸凌”番外篇》中很清楚地说明所谓“霸凌”，并非偶发事件，而是指长期性、多次发生的事件，为被害者带来困扰或心理阴影，“纠纷”“冲突”“冲撞”不是“霸凌”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人云亦筠 黄俊雄 许振荣 陈汉玮 马艺瑄 霸凌 “带轮子的家”再出发 任时完为前辈学泡咖啡 观众大声说