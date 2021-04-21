记得黄俊雄、许振荣的好

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来自 / 联合早报

文 /
李亦筠

发布 / 2021年4月21日 5:00 AM

黄俊雄（左）与许振荣同意私下解决彼此的“误会”。（互联网）
黄俊雄（左）与许振荣同意私下解决彼此的“误会”。（互联网）

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本地演员黄俊雄拍戏时遭台湾演员李沛旭“霸凌”的新闻发酵过程中，牵扯出媒体人杨君伟，艺人马艺瑄、陈汉玮、许振荣和林汐。杨君伟透露主持电影首映时，遭李沛旭吼“滚出去”；马艺瑄说拍戏遭资深艺人当透明人；陈汉玮被质疑讽刺马艺瑄；许振荣疑似点名黄俊雄霸凌其旗下艺人林汐。

我的同事蔡欣盈在上周三专栏文章《“霸凌”番外篇》中很清楚地说明所谓“霸凌”，并非偶发事件，而是指长期性、多次发生的事件，为被害者带来困扰或心理阴影，“纠纷”“冲突”“冲撞”不是“霸凌”。

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