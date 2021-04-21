盘点廖启智的经典角色 有一个未来可追奖？

67岁的香港老戏骨廖启智因胃癌离世，昨天出殡。TVB艺员训练班出身的他，从小荧幕演到大银幕，从影40年演过约90部电影及超过120部电视剧。他曾两次获得香港金像奖最佳男配角，被称为“金牌配角”，让我们一起来回顾他的八大经典角色。这当中，哪个让你印象最深刻呢？

1）《欢乐今宵》模仿众多角色（80年代）

廖启智早年被分派到TVB电视台的综艺节目《欢乐今宵》演出，模仿过各种角色，即使是当年走反串路线的知名歌手Boy George（乔治男孩），阳气、阴气或洋气，都难不倒他，等于为他打好深厚的演戏基础。

2）《欢乐满东华》玩命表演（90年代）

一般的大型慈善筹款节目里有惊险表演，都由一线小生花旦负责，可是廖启智却曾以二三线演员身份，在《欢乐满东华》里分别表演“高跟鞋踩钢丝”以及“喉咙顶缨枪推小货车”高危项目，让不少观众刮目相看。

3）《笼民》的弱智者（1992年）

本片以香港特有的旧式笼屋住客为题材，展现被社会遗忘的低下层人士的生活，廖启智在《笼民》精彩演绎弱智者，赢尽无数观众的眼泪，也打败梁朝伟、黄秋生、吴镇宇、甄子丹，赢走他的第一座香港电影金像奖最佳男配角奖。同届的最佳女配角，正好是启蒙他的童年偶像冯宝宝，两人还同龄呢！

4）《无间道2》的黑帮杀手（2003年）

廖启智八度入围香港电影金像奖，两次得奖，在失奖的六次之中，有一次是凭《无间道2》入围。他饰演的冷血黑帮份子，冷傲孤僻，沉默寡言，在黑夜杀人埋尸后，独自吹起口琴，《友谊万岁》旋律对照埋葬昔日兄弟，令人唏嘘又心寒。那是他临时加戏，最后被导演采纳，成了经典角色。难怪本片虽有曾志伟、黄秋生、吴镇宇、胡军、杜汶泽众实力派，但是廖启智相比丝毫不逊色，所以它也为他争得华语电影传媒大奖最佳男配角奖。

5）《证人》的残障警察（2008年）

到了《证人》，廖启智化身一名跛脚的勇悍警探，要同时表现角色的老练和担忧，真实又复杂的人物心理加上市井气，完整又生动，所以再添一座香港电影金像奖最佳男配角奖，同时让年轻的谢霆锋从对手戏中获益不少。这一年，也入围男配的周星驰是他的手下败将喔！

6）《选战》的特首候选人（2014年）

在电影演完一个个社会边缘人或底层人后，廖启智回到电视，变成反派专门户，而且角色都有头有脸。像他为短命的港视（HKTV）最终作《选战》出任的特首候选人男主角，心狠手辣，强词夺理，尽现人性丑恶。

7）《律政强人》的嚣张律师（2016年）

廖启智年轻时宜忠宜奸，演活TVB各种小人物，但成名后再回娘家，终于担任反一号，在《律政强人》的狂妄自大、嚣张跋扈的大律师。他在律师事务所内外和徒弟、对手，为权势利益展开斗争，他也演得传神、到位。这TVB最后一部剧，堪称他在该台的代表性角色。

8）《教束》（2019年）

身为自由身，好戏的廖启智自然抢手。他也为ViuTV在《教束》里饰演校长。为了令学校与传统名校看齐，筛走他眼中不合格的师生，他会出阴招玩计谋。虽然他在后期的几部电视剧都演坏人，但明显演出其中不同的个性，让人赞叹。

9）《女人街，再见了》（待映）

前阵子网上疯传廖启智“生活潦倒，转行在街头卖衫”的新闻，后来才证实原来那是他的电影《女人街，再见了》剧照。廖启智为角色在女人街摆摊，和他的收养的小孩，以及黑帮大佬、货车司机，因钻石贼赃而结缘，命运被绑在一起。故事有趣，剧照中的廖启智一如既往，表情炉火纯青，看来又是连场好戏，让人想大胆预言，廖启智走后，搞不好随时再凭遗作杀入各大电影奖的入围名单喔！