致辞撂英语 语气浮夸 许冠文:参考了特朗普

拍抗疫片《总是有爱在隔离》当隔离酒店老板,发言爱撂英语、语气浮夸自大,香港影坛巨星许冠文戏言从美国前总统特朗普身上取经!

许冠文是香港影坛喜剧翘楚,七八十年代携手许冠杰、许冠英许氏三兄弟炮制的喜剧《鬼马双星》《天才与白痴》《半斤八两》《摩登保镖》《卖身契》等皆脍炙人口、深入民心。

暌违多年,最近因香港抗疫片《总是有爱在隔离》再见巨星许冠文,神采依旧、冻龄不老,记者有通过联系,采访许冠文。

许冠文接受《新明》访问,谈到《总》片缘起就说:“大概去年5月左右,香港各行业受到疫情影响很大,这部电影是由香港演艺人协会发起的,我作为创会会长,肯定得支持,不计较报酬,为电影界出一分力,这是应该的!”

许冠文在《总》中饰演一名酒店总裁,酒店住着隔离房客,他声称会与房客共同抗疫、同舟共济,背地里却密谋逃离“疫”场,全无担当,许冠文在片中总爱加插几句英语,这是他给予人物角色的有趣设定吗?

“他是那种自认为很懂F&B和Hospitality什么都懂的那种商家,拍摄那段时间经常在电视看到美国特朗普总统,参考了一下。”许冠文语带促狭。

拍《总》片,对许冠文好像“老朋友相聚,现场很热闹,遇到很多年轻导演编剧,如郭子健、冯志强、钱嘉乐、冯勉恒等,合作十分愉快。我只是客串几个镜头,难度不算很大。”

据悉,许冠文与影坛大哥成龙片中也有对手戏,他轻松表示:“那是一场狭路相逢的戏,有动作、也有喜感。”

谈近50年婚姻之道 ‘长时间磨炼演技’

除了畅谈抗疫片《总是有爱在隔离》,许冠文也幽默谈与爱妻郑洁英49年婚姻之道!

“我认为婚姻之道很重要的一环是演技。长时间磨炼演技,可以保持婚姻幸福美满,你看看香港金像奖的历届影帝,如刘青云、梁朝伟、周润发等等,他们都是高手,你说对不对?”出其不意的答案令人忍俊不住。

许冠文提到的男星与他一样,皆是圈内爱妻号。

许氏父子会否合拍电影?

许冠文疫情下持续创作。

他说:“疫情期间我在思考一些新故事、新做法,下一部电影剧本接近完成了(有没有可能再看到你与弟弟许冠杰合作新片?)疫情期间我去了弟弟家,大家聊了很多,更一起唱歌,感觉像回到我们念书的时候,阿Sam(许冠杰)依然是对唱歌的兴趣较大。”

许冠文的儿子许思维也是一名电影导演,才华横溢,会否父子携手拍电影?

许冠文表示:“思维之前拍摄了纪录片《海报师》,效果不错,他在学习电影,或许将来他会尝试拍剧情片或协助我拍喜剧,都是有可能的。”

「疫情下吃顿饭都不容易」

萧若元早前批香港电影已死,不可能再翻生,他怎么看这样的说法? 会不会感叹在许氏兄弟,周星驰之后,香港已难再有出色喜剧接班人?

许冠文由衷表示:“我是希望继续拍电影的,正如很多地区的电影(印度、韩国、日本、台湾、泰国等地)也曾经历低潮,经历一些转型然后翻生,我认为未来的香港电影是会进步的。”

许冠文希望通过拍摄优质电影,带给观众正能量的,“正如我喜欢的歌词 Smile though your heart is aching,‘即使心痛欲绝仍可继续微笑那种’拯救电影业。”

许冠文感叹,去年疫情肆虐,平时喜欢打高尔夫球与游泳的他,什么运动都做不了:“以前认为是理所当然的事,比如旅游、外出吃饭、去电影院......原来都是得来不易的,可能随时消失。”

不过,现年78岁的许冠文在《总》片中看上去精神奕奕,保养得非常好,养生之道是什么?

“饮食方面我控制得不错的,尽可能做一些运动,看电视时做做舒筋活络,喝少量红酒。”