致辞撂英语 语气浮夸 许冠文:参考了特朗普

拍抗疫片《总是有爱在隔离》当隔离酒店老板，发言爱撂英语、语气浮夸自大，香港影坛巨星许冠文戏言从美国前总统特朗普身上取经！

许冠文是香港影坛喜剧翘楚，七八十年代携手许冠杰、许冠英许氏三兄弟炮制的喜剧《鬼马双星》《天才与白痴》《半斤八两》《摩登保镖》《卖身契》等皆脍炙人口、深入民心。

暌违多年，最近因香港抗疫片《总是有爱在隔离》再见巨星许冠文，神采依旧、冻龄不老，记者有通过联系，采访许冠文。

许冠文接受《新明》访问，谈到《总》片缘起就说：“大概去年5月左右，香港各行业受到疫情影响很大，这部电影是由香港演艺人协会发起的，我作为创会会长，肯定得支持，不计较报酬，为电影界出一分力，这是应该的！”

许冠文在《总》中饰演一名酒店总裁，酒店住着隔离房客，他声称会与房客共同抗疫、同舟共济，背地里却密谋逃离“疫”场，全无担当，许冠文在片中总爱加插几句英语，这是他给予人物角色的有趣设定吗？

“他是那种自认为很懂F&B和Hospitality什么都懂的那种商家，拍摄那段时间经常在电视看到美国特朗普总统，参考了一下。”许冠文语带促狭。

拍《总》片，对许冠文好像“老朋友相聚，现场很热闹，遇到很多年轻导演编剧，如郭子健、冯志强、钱嘉乐、冯勉恒等，合作十分愉快。我只是客串几个镜头，难度不算很大。”

据悉，许冠文与影坛大哥成龙片中也有对手戏，他轻松表示：“那是一场狭路相逢的戏，有动作、也有喜感。”

谈近50年婚姻之道 ‘长时间磨炼演技’

除了畅谈抗疫片《总是有爱在隔离》，许冠文也幽默谈与爱妻郑洁英49年婚姻之道！

“我认为婚姻之道很重要的一环是演技。长时间磨炼演技，可以保持婚姻幸福美满，你看看香港金像奖的历届影帝，如刘青云、梁朝伟、周润发等等，他们都是高手，你说对不对？”出其不意的答案令人忍俊不住。

许冠文提到的男星与他一样，皆是圈内爱妻号。

许氏父子会否合拍电影？

许冠文疫情下持续创作。

他说：“疫情期间我在思考一些新故事、新做法，下一部电影剧本接近完成了（有没有可能再看到你与弟弟许冠杰合作新片？）疫情期间我去了弟弟家，大家聊了很多，更一起唱歌，感觉像回到我们念书的时候，阿Sam（许冠杰）依然是对唱歌的兴趣较大。”

许冠文的儿子许思维也是一名电影导演，才华横溢，会否父子携手拍电影？

许冠文表示：“思维之前拍摄了纪录片《海报师》，效果不错，他在学习电影，或许将来他会尝试拍剧情片或协助我拍喜剧，都是有可能的。”

「疫情下吃顿饭都不容易」

萧若元早前批香港电影已死，不可能再翻生，他怎么看这样的说法？ 会不会感叹在许氏兄弟，周星驰之后，香港已难再有出色喜剧接班人？

许冠文由衷表示：“我是希望继续拍电影的，正如很多地区的电影（印度、韩国、日本、台湾、泰国等地）也曾经历低潮，经历一些转型然后翻生，我认为未来的香港电影是会进步的。”

许冠文希望通过拍摄优质电影，带给观众正能量的，“正如我喜欢的歌词 Smile though your heart is aching，‘即使心痛欲绝仍可继续微笑那种’拯救电影业。”

许冠文感叹，去年疫情肆虐，平时喜欢打高尔夫球与游泳的他，什么运动都做不了：“以前认为是理所当然的事，比如旅游、外出吃饭、去电影院......原来都是得来不易的，可能随时消失。”

不过，现年78岁的许冠文在《总》片中看上去精神奕奕，保养得非常好，养生之道是什么？

“饮食方面我控制得不错的，尽可能做一些运动，看电视时做做舒筋活络，喝少量红酒。”