廖启智安息礼昨举行 陈敏儿泪别亡夫：以你为荣

（香港讯）资深演员廖启智（智叔）于3月28日因胃癌病逝，终年67岁。他的安息礼昨天（4月20日）在圣安德烈堂举行，仪式后遗体送往火葬场火化。安息礼上，陈敏儿致悼辞表现很坚强，还不时安慰两儿子，直至告别一刻她摸着灵柩忍不住泪水。

昨午12点50分，陈敏儿与两子廖文哲和廖文信乘坐灵车伴随廖启智的白色灵柩抵达礼堂。灵柩放在礼堂中央，旁边放着太太陈敏儿所送的心形花牌，写上“给我的最爱启智，天国永生，永远爱你，妻敏儿”，两儿子的花牌则在两旁。

安息礼在牧师带领祈祷开始，廖文哲和廖文信吹口琴送父亲最后一程。现场播映短片，回顾智叔生前受访与演出的短片，陈敏儿贯穿片段中说智叔的故事，她最后说：“廖启智，我以你为荣。”

陈敏儿在两子廖文哲和廖文信陪伴下致辞，三母子细诉跟智叔的生活点滴。她称跟智叔道别时说：“辛苦你了，你现在可以好好休息。”

杜琪峰郭富城等送别

廖启智生前曾参与许多电影、电视剧、舞台剧演出，在演艺圈人缘甚佳，不少艺人都前来送别。郭富城、杜琪峰、钱嘉乐、黄日华、林建明、方中信和艾威等人都到场送好友最后一程。

黎明、杨千嬅、刘青云和袁咏仪夫妇送上花篮致意，王祖蓝、张崇德、刘美娟与蒋志光等则组成诗歌班在仪式中献唱。