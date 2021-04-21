琼瑶红衣庆83岁大寿 最新两作品细节曝光

（台北讯）昨天是琼瑶83岁大寿，她和儿子陈中维、媳妇何琇琼以及孙女提前共度暖寿宴，寿宴中，琼瑶穿着最爱的红色衣裳举杯微笑，呼应她跟粉丝说的“以后我的生活就是找快乐”。

琼瑶透露，今年3月被视为《还珠格格》最新翻拍作《还珠之有一个姑娘》已正式立案，但情节会大改不算“翻拍”。

《还珠之有一个姑娘》已交出大纲和10集剧本，目前预计38集，媳妇何琇琼明天将启程飞去中国处理细节。

至于《还珠之有一个姑娘》的走向，何琇琼直言琼瑶不会再像以往亲力亲为：“网剧受众跟之前大不相同，如果有关键处要更动会跟她沟通，她也觉得照原样拍没有任何意义，作品要传承下去，会因时因地因物做调整，她很愿意开放的。”

除了《还珠》，琼瑶2019年送走了结缡40年的老伴平鑫涛，也完成了长篇小说《梅花英雄梦》，之后才暂时停笔。

《梅花英雄梦》欲拍成剧集

何琇琼说：“《梅花英雄梦》很多人有兴趣，也有平台想拍成剧集，但因为限古令，不能有宫斗情节，有在讨论是历史背景是否要架空。”

对于新戏，何琇琼乐观其成：“毕竟年纪大了，她不会再像以前那样钜细靡遗的参与了，那太累了！”

琼瑶在去年最后1天终获中国抄袭编剧于正迟来的道歉，当时她回应：“希望他知错能改！”

因医生警告她少用眼，琼瑶很少发面簿，今年也就发了4篇文而已，琼瑶近期着迷于拍摄花和瓷娃娃，并结合过往作品写成短文。

何琇琼说：“她现在很少出门了，前阵子天气变化大有点小感冒，为了保护眼睛也不熬夜，吃得清淡也很养生。家人都陪她住在一起，她年纪大了不能没人照顾，我们不会轻忽的”。

祖孙都是美女

琼瑶的两个孙女颜值完美继承了奶奶基因，像极了琼瑶年轻时候，两人都留着过肩长发，衣着风格品味特别优秀！

据悉，除了颜值，琼瑶孙女不乏才情，当中陈可嘉曾和琼瑶首次跨界绘本创作，祖孙俩曾携手创作以流浪猫狗为主角的温馨绘本“小黑与大白”呢。

发文感谢祝福 琼瑶:‘感动得语无伦次’

琼瑶昨天下午发文感谢大家的祝福，形容自己“感动得语无伦次”：“面簿里、手机上，那如千堆雪般的叮咚声，告诉着我、提醒着我；这个日子，又来临了。”

琼瑶的“可园”成了花海，她拿着一张比她身高还长的卡片一脸惊喜，身边除了儿子陈中维、媳妇何琇琼外，2个美丽的孙女可嘉、可柔也陪伴在侧。

琼瑶很开心说：“在今天、在此刻，我要谢谢你们！我们的相遇相知，是多么难得的缘分，我非常的珍惜！能够和你们在一起；真好！真好！真好！我也要祝福大家，健康，快乐，永远拥有热烈的心，拥有无尽的爱！”