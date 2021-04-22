学会与年龄和平共处 刘若英唱歌更轻松

即将在6月迎来52岁的刘若英，散发着熟龄女子的优雅气质，不仅在荧幕上和歌声里，而是即使隔着电话听她的声音，也无法抵挡她的魅力。

刘若英相隔六年推出新专辑《各自安好》，昨午接受本地媒体电话访问时，对于年龄、家庭等问题，侃侃而谈，爽朗的声音予人感觉午后的一抹清风，舒服自在，言语间也透露着淡然的自信。

皱纹眼不见为净

谈及六年后再发专辑的心情，刘若英说：“很珍惜。心态上还是很严谨，但唱歌方式比以前轻松，或许是年龄的关系。以前唱歌比较用力、直接，这次比较悠闲、平和。”

对于年龄，她坦言：“不会不在乎，毕竟我还是一个女人嘛，但我懂得如何与之和平共处。”她笑言年龄这东西，也无法忽视：“现在比较容易累，筋骨也没那么好，以前累了休息一下就行，现在熬一天要补三天，这是很现实的问题。但心态上，我继续对世界感到好奇，对做的事情保有热情，这比年龄更重要。”

看到脸上多了皱纹，会苦恼吗？她直言：“我不喜欢照镜子，眼不见为净，反正这皱纹，你去看，它也在，不去看，它也在，就不要看。就好像以前看到一根白头发，会觉得天啊！看到两根，妈呀！后来看到30根，就接受了。”幽默的谈话逗得记者们呵呵笑。

时间永远不够 无须“打发”

冠病疫情让刘若英对生活有了一些感悟。她说：“曾经以为的理所当然，原来并不理所当然，所以要珍惜当下，也发现自己比想象中坚强和脆弱。”

至于生活上的改变，她说：“以前不可能一年不出国，但现在也一年半没出国啦！以前不会一整年跟谁朝夕相处，但这一年半跟老公也相安无事。”她笑说：“经历这一年半每天24小时在一起，我知道我们可以走下去。”

因为疫情，工作减少，刘若英如何打发时间？她直呼：“我从来没有‘打发时间’的时候，我永远时间不够；时间过了，却什么都没做。我上有老，下有小，忙家里的事就忙不来了，常常想上个厕所，孩子就喊‘妈妈’，老公就喊‘老婆’，我是‘被需要状态。”

“各自安好”四字给大家的祝福

专辑同名主打歌《各自安好》，说的是一对昔日恋人再次碰面，可能更加理解当初为什么分开；当时分开的祝福，带来各自现在的幸福。

刘若英说：“其实一开始‘各自安好’这四个字，是我给大家的祝福。我们现在或许无法见面，相隔两地，但只要抱着‘各自安好’的信念，再见面时，我们就能紧紧拥抱。但（制作人）葛大为想带出一对男女久别重逢，希望对方好好的感觉；两人没有在一起，却成就了两个幸福的结局，这是最好的结局。”

另一首歌《今天我生日》，是刘若英写给自己的一首歌。她分享说，每年生日都会给自己写一封信，纪录那一年的心情，还有对自己的期许。做这张专辑时，她想收录一首说说唱唱类型的歌曲，就找出某一年的一封信，改成歌词。

《今天我生日》歌词写道“你终于知道，什么是重要的，什么是其次重要，什么又是完全不重要的”，刘若英说：“现在对我来说，陪伴家人，还有健康，是重要的，其他的都是其次。至于不重要的，是成绩。以前会觉得成绩很重要，但现在会觉得我这个年纪还能继续唱歌，这比成绩更重要。”