总是有爱在隔离 All U Need Is Love(PG13)

娱乐性★★★/艺术性☆

故事:一个风平浪静的下午,格尼酒店突然被怀疑是冠病病毒的源头,随即被防疫中心勒令要全面封锁,所有逗留在酒店内的客人必须接受14天强制隔离检疫。隔离期间,人与人之间的关系在不知不觉中拉近,共同度过艰难时刻。

短评:以冠病疫情为题材的轻松喜剧,由香港演艺人协会、电影工作者总会发起,10家香港电影公司联手制作,有戏开,幕后人才有工钱拿,香港影业团结就是力量。电影最大优点是演员阵容坚强,张智霖和张继聪由黑帮冤家变难兄难弟,携手逃脱检疫;曾志伟和梁家辉瞒着老婆四处泡妞;大老板许冠文设法逃出酒店,无所不用其极;张达明、陈家乐等的戏份较多,成龙、古天乐、林家栋等则一闪而过。

本片热热闹闹似贺岁片,但可想而知,每个人物,每段故事的搞笑或温馨元素只能点到为止,有时两边不着岸。或许不必那么认真,当作看明星就好了。

晚班 Late Shift(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:英国演员Joe Sowerbutts(乔索尔巴特斯)饰演住在伦敦的大学生,为赚取生活费在车库当夜巡员,竟卷入拍卖会的抢劫案,度过惊心动魄的夜晚,小命危在旦夕。

短评:这是本地推出的首部“互动院线电影”(Interactive Film),观众透过手机应用,对大银幕的选项做出选择,达到互动效果。《晚班》由Tobias Weber(托拜厄斯韦伯)所导,影片悬疑氛围到位,动作场面也拍得用心。只不过你若是看戏时不喜欢被打扰,互动式电影也许不适合你,因为会觉得看戏的流畅度被破坏了。

魔坑 The Devil Below(PG13)

娱乐性★★/艺术性☆

故事:煤矿小镇的居民去了哪里?位于阿帕拉契山脉的乡间小镇地底下,有一座已燃烧数十年的废弃煤矿,一支研究小队前往该地,试图找出当年矿坑起火燃烧的原因,却意外挖掘出让人吃惊的恐怖祕密……

短评:导演Bradley Parker(布拉德帕克)曾执导恐怖片《重返车诺比:鬼城实录》(Chernobyl Diaries),也是《噬血童话》(Let Me In)的视觉特效总监。真的很想看到恐怖情节,却雷声大雨点小,最终连魔鬼的长相都看不清,故事平平淡淡,缺乏新意。

老父亲 Dad, I'm Sorry(PG)

期待指数★★★☆

故事:越南影史票房最高的本土电影,围绕四个兄弟姐妹的亲情故事。讲述一个乐于助人的爸爸(Tran Thanh饰)爱管别人的闲事,他协助亲戚搬离到城市,但命运转折,他最后却被亲戚欺负,令四个孩子忿忿不平,成为亲子间的矛盾根源。

大地 Land(NC16)

期待指数★★★

故事:伊蒂(Robin Wright,罗宾莱特饰)独自前往怀俄明州偏僻荒凉的深山生活。面对严苛天气与捉摸不定的大自然,她濒临断粮及失温的危险,当地男子(Demian Bichir,德米安毕齐饰)及时救了她一命,还教导她野外求生的技能。